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05 августа 2025, 21:48 | Обновлено 05 августа 2025, 21:49
385
0

Новые кандидаты. Список самых дорогих трансферов тинейджеров в истории

Новый игрок лондонского «Челси» занял 13-е место

05 августа 2025, 21:48 | Обновлено 05 августа 2025, 21:49
385
0
Новые кандидаты. Список самых дорогих трансферов тинейджеров в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоррел Хато

Известный портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих трансферов тинейджеров в истории, в который вошли два новых кандидата.

Самым дорогим до сих пор остается переход француза Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» – 180 миллионов евро.

В топ-3 рейтинга также вошли португалец Жоау Феликс («Бенфика» – «Атлетико»: 127,2 млн) и нидерландец Маттейс де Лигт («Аякс» – «Ювентус»: 85,5 млн).

Новыми представителями в списке стали: 18-летний аргентинец «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно, который вскоре должен стать игроком мадридского «Реала» (10-е место: 45 млн) и 19-летний голландец Йоррел Хато, который перешел в состав лондонского «Челси» из «Аякса» (13-е место: 44,2 млн).

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Килиан Мбаппе Жоау Феликс Маттейс де Лигт Ромео Лавия Лени Йоро Transfermarkt Франко Мастантуоно Йоррел Хато финансы трансферы
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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