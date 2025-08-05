Новые кандидаты. Список самых дорогих трансферов тинейджеров в истории

Известный портал Transfermarkt поделился списком самых дорогих трансферов тинейджеров в истории, в который вошли два новых кандидата.

Самым дорогим до сих пор остается переход француза Килиана Мбаппе из «Монако» в «ПСЖ» – 180 миллионов евро.

В топ-3 рейтинга также вошли португалец Жоау Феликс («Бенфика» – «Атлетико»: 127,2 млн) и нидерландец Маттейс де Лигт («Аякс» – «Ювентус»: 85,5 млн).

Новыми представителями в списке стали: 18-летний аргентинец «Ривер Плейта» Франко Мастантуоно, который вскоре должен стать игроком мадридского «Реала» (10-е место: 45 млн) и 19-летний голландец Йоррел Хато, который перешел в состав лондонского «Челси» из «Аякса» (13-е место: 44,2 млн).