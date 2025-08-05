Кто является лидером летнего трансферного окна среди клубов по доходам?
За этот период больше всего заработал леверкузенский «Байер»
За период летнего трансферного окна 2025 года лидером по доходам от продажи игроков является леверкузенский «Байер», который заработал 206 миллионов евро на трансферах шести футболистов.
Соседом «фармацевтов» в списке стал лондонский «Челси», который получил 152 млн евро за семерых игроков.
Тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» – 133 млн за пятерых игроков.
В верхнюю пятерку также вошли английские клубы «Борнмут» (124 млн за пятерых игроков) и «Брайтон» (122 млн за пятерых игроков).
Самый прибыльный трансфер этого лета также принадлежит «Байеру»: клуб продал немецкого полузащитника Флориана Вирца в «Ливерпуль» за 125 млн евро.
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