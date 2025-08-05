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  4. Кто является лидером летнего трансферного окна среди клубов по доходам?
Германия
05 августа 2025, 21:28 |
581
1

Кто является лидером летнего трансферного окна среди клубов по доходам?

За этот период больше всего заработал леверкузенский «Байер»

05 августа 2025, 21:28 |
581
1
Кто является лидером летнего трансферного окна среди клубов по доходам?
Getty Images/Global Images Ukraine

За период летнего трансферного окна 2025 года лидером по доходам от продажи игроков является леверкузенский «Байер», который заработал 206 миллионов евро на трансферах шести футболистов.

Соседом «фармацевтов» в списке стал лондонский «Челси», который получил 152 млн евро за семерых игроков.

Тройку лидеров замыкает «Ливерпуль» – 133 млн за пятерых игроков.

В верхнюю пятерку также вошли английские клубы «Борнмут» (124 млн за пятерых игроков) и «Брайтон» (122 млн за пятерых игроков).

Самый прибыльный трансфер этого лета также принадлежит «Байеру»: клуб продал немецкого полузащитника Флориана Вирца в «Ливерпуль» за 125 млн евро.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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ivankondrat96
Челсі то отримав. А от скільки він за цих же гравців заплатив...
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