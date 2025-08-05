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05 августа 2025, 20:55 |
174
0

ФОТО. Вот где отдыхает девушка футболиста Динамо. Спойлер: не в Украине

Марина, девушка Александра Яцык, любит французский шик

05 августа 2025, 20:55 |
174
0
ФОТО. Вот где отдыхает девушка футболиста Динамо. Спойлер: не в Украине
Instagram. Марина, девушка Александра Яцыка

Возлюбленная полузащитника киевского «Динамо» Александра Яцыка поделилась стильным фото из Парижа.

На снимке с видом на Эйфелеву башню Марина позирует в чёрном наряде с белой сумкой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Сторис с подписью «бонжур» появилась в её Instagram и вызвала волну восхищения подписчиков.

Париж, как и Марина, вдохновляет своей красотой.

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фото lifestyle Динамо Киев Александр Яцык девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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