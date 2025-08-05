Другие новости05 августа 2025, 20:55 |
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ФОТО. Вот где отдыхает девушка футболиста Динамо. Спойлер: не в Украине
Марина, девушка Александра Яцык, любит французский шик
05 августа 2025, 20:55 |
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Возлюбленная полузащитника киевского «Динамо» Александра Яцыка поделилась стильным фото из Парижа.
На снимке с видом на Эйфелеву башню Марина позирует в чёрном наряде с белой сумкой.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Сторис с подписью «бонжур» появилась в её Instagram и вызвала волну восхищения подписчиков.
Париж, как и Марина, вдохновляет своей красотой.
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