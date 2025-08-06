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  4. АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 03:04 |
479
0

АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»

Владелец нового клуба из Днепра – о серьезности проекта

06 августа 2025, 03:04 |
479
0
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
Getty Images/Global Images Украина. Игорь Коломойский

После снятия спортивного клуба «Днепр-1» с УПЛ летом 2024 года, в миллионном городе Днепре уже больше года нет профессионального футбола.

5 августа украинское футбольное медиапространство взорвалось новостью – в Днепре прямо сейчас создается новый амбициозный футбольный проект под названием ФК «Днепр 1918».

Владелец клуба Антон Ахметов высказался о серьезности нового проекта.

– Я хочу еще раз вернуться к вопросу серьезности проекта. Есть ли какие-то конкретные подтверждения ваших действий на практике?

– Да, я уже говорил. Это будет сайт, представление команды и, конечно же, игра на поле. Мы открыты для всех. Если среди болельщиков есть юристы, экономисты – мы приглашаем присоединяться к нашему клубу, нашему движению, помогать строить прозрачную структуру.

Мы – одна команда, одна семья, и мы – днепряне. Это три главных принципа. Неважно, я владелец клуба или просто фанат – любой может задать мне вопрос напрямую, позвонить, высказать мнение. Прямая коммуникация – очень важна.

– Прямо любой фанат сможет вам позвонить?

– Да, я не прячусь. Коломойский прятался за десятком охранников. Я помню, как в 2014 году общался с ним в облгосадминистрации. Но это люди прошлого. А мы – люди будущего. И за нами, молодежью, – возрождение футбола в городе. Пусть сейчас это новый клуб, но с новым будущим и с продолжением истории футбола в Днепре.

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чемпионат Украины по футболу Днепр инсайд Антон Ахметов Игорь Коломойский
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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