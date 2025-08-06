Владелец нового клуба из Днепра: «Я сам еврей, кстати. Этого не боюсь»

После снятия спортивного клуба «Днепр-1» с УПЛ летом 2024 года, в миллионном городе Днепре уже больше года нет профессионального футбола.

5 августа украинское футбольное медиапространство взорвалось новостью – в Днепре прямо сейчас создается новый амбициозный футбольный проект под названием ФК «Днепр 1918».

Инвестор клуба Антон Ахметов поделился мыслями о возможной конкуренции с Игорем Коломойским.

– Некоторые люди не хотели заходить в Днепр, потому что не хотели конкурировать с Коломойским. Вас не пугает такая перспектива?

– Я сам еврей, кстати. Я не боюсь конкуренции, потому что у нас совсем другая модель, другая философия клуба.

Наш главный принцип – мы одна семья, мы одна команда, мы – днепряне. Это три основные идеи, на которых строится клуб.