Владелец нового клуба из Днепра: «Я сам еврей, кстати. Этого не боюсь»
Антон Ахметов – о конкуренции на футбольном рынке Днепра
После снятия спортивного клуба «Днепр-1» с УПЛ летом 2024 года, в миллионном городе Днепре уже больше года нет профессионального футбола.
5 августа украинское футбольное медиапространство взорвалось новостью – в Днепре прямо сейчас создается новый амбициозный футбольный проект под названием ФК «Днепр 1918».
Инвестор клуба Антон Ахметов поделился мыслями о возможной конкуренции с Игорем Коломойским.
– Некоторые люди не хотели заходить в Днепр, потому что не хотели конкурировать с Коломойским. Вас не пугает такая перспектива?
– Я сам еврей, кстати. Я не боюсь конкуренции, потому что у нас совсем другая модель, другая философия клуба.
Наш главный принцип – мы одна семья, мы одна команда, мы – днепряне. Это три основные идеи, на которых строится клуб.
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