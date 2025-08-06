Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владелец нового клуба из Днепра: «Я сам еврей, кстати. Этого не боюсь»
Украина. Премьер лига
06 августа 2025, 00:58 | Обновлено 06 августа 2025, 01:38
381
0

Владелец нового клуба из Днепра: «Я сам еврей, кстати. Этого не боюсь»

Антон Ахметов – о конкуренции на футбольном рынке Днепра

06 августа 2025, 00:58 | Обновлено 06 августа 2025, 01:38
381
0
Владелец нового клуба из Днепра: «Я сам еврей, кстати. Этого не боюсь»
Днепр-Арена

После снятия спортивного клуба «Днепр-1» с УПЛ летом 2024 года, в миллионном городе Днепре уже больше года нет профессионального футбола.

5 августа украинское футбольное медиапространство взорвалось новостью – в Днепре прямо сейчас создается новый амбициозный футбольный проект под названием ФК «Днепр 1918».

Инвестор клуба Антон Ахметов поделился мыслями о возможной конкуренции с Игорем Коломойским.

– Некоторые люди не хотели заходить в Днепр, потому что не хотели конкурировать с Коломойским. Вас не пугает такая перспектива?

– Я сам еврей, кстати. Я не боюсь конкуренции, потому что у нас совсем другая модель, другая философия клуба.

Наш главный принцип – мы одна семья, мы одна команда, мы – днепряне. Это три основные идеи, на которых строится клуб.

По теме:
Серьезная сумма. Ахметов рассказал о бюджете и финансировании Днепра 1918
Защитника Кудровки забрали в ТЦК
Металлист 1925 подписал контракт с 17-летним украинским полузащитником
чемпионат Украины по футболу Днепр Антон Ахметов инсайд
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 05 августа 2025, 23:55 5
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Наоми Осака. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/4 финала состоится в ночь на 6 августа и начнется в 02:30 по Киеву

Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Футбол | 05 августа 2025, 08:45 9
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Знаете, какие минусы у Довбика? Это проблема»

Итальянский тренер высказался об Артеме

Два клуба АПЛ борются за подписание Довбика
Футбол | 05.08.2025, 21:59
Два клуба АПЛ борются за подписание Довбика
Два клуба АПЛ борются за подписание Довбика
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Теннис | 05.08.2025, 05:10
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Определена первая полуфинальная пара большого турнира WTA 1000 в Монреале
Хаби Алонсо сказал трем игрокам Реала, чтобы они искали себе новые клубы
Футбол | 06.08.2025, 01:34
Хаби Алонсо сказал трем игрокам Реала, чтобы они искали себе новые клубы
Хаби Алонсо сказал трем игрокам Реала, чтобы они искали себе новые клубы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 28
Футбол
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
04.08.2025, 07:06 3
Бокс
Промоутер Дюбуа должен Усику дорогой подарок после нокаута на Уэмбли
Промоутер Дюбуа должен Усику дорогой подарок после нокаута на Уэмбли
04.08.2025, 05:30 2
Бокс
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
Трансфер затягивали намеренно. СМИ раскрыли хитрый план ПСЖ по Забарному
04.08.2025, 02:57
Футбол
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
Александр УСИК: «Каждое дерьмо может один раз стать чемпионом мира»
04.08.2025, 08:12 5
Бокс
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
04.08.2025, 13:12 59
Футбол
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
04.08.2025, 07:23 7
Футбол
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
04.08.2025, 01:14 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем