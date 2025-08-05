Бывший форвард сборной Украины может вернуться в профессиональный футбол

Как стало известно Sport.ua, нападающий Александр Косырин, на счету которого 7 матчей за сборную Украины, спустя почти 13 лет может вернуться на профессиональный уровень.

Футболист, которому в июне исполнилось 48 лет, в составе одесской «Пальмиры» готовится к матчу предварительного раунда Кубка Украины против черкасского «Карбона». Игра пройдет 9 августа в Черкассах.

Александр Косырин известен по выступлениям за «Торпедо» (Запорожье), «Динамо», «Черкассы», «Маккаби» (Тель-Авив), ЦСКА, «Арсенал», «Черноморец», «Металлург» (Донецк), «Днестр», «Одессу» и «Говерлу». Только в Премьер-лиге центрфорвард провел 241 матч и забил 84 мяча, а в сезоне 2004/05 стал лучшим бомбардиром чемпионата (14 голов за «Черноморец»).

Из других футболистов, поигравших на высоком уровне, в составе «Пальмиры» можно отметить 47-летнего защитника Андрея Ерохина («Черноморец», «Одесса», «Закарпатье») и 46-летнего полузащитника Сергея Ткаченко («Черноморец», «Металлург» Донецк, «Шахтер», сборная Украины).