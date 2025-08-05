Первая лига. Победы Ворсклы и Черноморца, паненка Парагвая
1-3 августа состоялись матчи 1-го тура Первой лиги Украины сезона-2025/26
Предлагаем вашему вниманию обзор главных событий в этих поединках.
«Паненка» тура
«ЮКСА» обыграла со счетом 1:0 «Подолье», благодаря голу «Парагвая» на 37 минуте. Латиноамериканский полузащитник забил мяч в ворота гостей эффектно «паненкой». Интересно, что этот гол стал первым в этом сезоне Первой лиги!
Дубль тура
«Прикарпатье» выиграл со счетом 0:2 на выезде у «Виктории». Победным дублем отличился 23-летний нападающий Андрей Хома. Форвард команды из Ивано-Франковска дважды отправил мяч в ворота «Виктории». Сделал он это в течение пяти минут в первом тайме. Оба гола в исполнении Хомы получились мастерски исполненными и очень красивыми!
Голеадор тура
«Агробизнес» одержар победу со счетом 2:0 в матче с «Левым Берегом». Команда из Волочиска взяла три очка тоже, благодаря дублю. Но в этой встрече главным героем стал нападающий Максим Войтиховский, который эффектно замыкал пасы партнеров. Таким образом, два мяча он забил, удачно сыграв в штрафной площади оппонента.
Ничья тура
Единственный ничейный результат в туре был зафиксирован в поединке «Ингулец» – «Буковина». В этой встрече команды мячей не забивали, а потому она завершилась со счетом 0:0.
Камбэк тура
«Ворскла», которая по итогам прошлого сезона вылетела из УПЛ, встречалась с «Феникс-Мариуполем». Приазовцы выиграли первый тайм, благодаря голу Владислава Сидоренко на 4-й минуте. Но во второй половине встречи полтавская команда сумела сделать камбэк. Сначала точно пробил Матвей Буренко, а затем реализовал пенальти Никита Татарков. Как итог, «Ворскла» одержала победу со счетом 2:1.
Маэстро тура
«Черноморец» переиграл «Ниву» со счетом 2:1 в Одессе. За «моряков» мячи забивали Александр Скляр и Иван Когут. В составе тернопольской команды записал гол в свой актив Дмитрий Галадей. Очень красивым получился забитый мяч в исполнении Когута, который прошел несколько футболистов «Нивы» и метров с 15-ти положил круглого в дальний угол!
Гол тура
Самым красивым забитым мячом тура стал, наверное, гол в исполнении защитника дебютанта Первой лиги ФК «Пробий» Владислава Фелиповича, который ударом со штрафного отправил мяч в дальнюю девятку ворот «Чернигова». Свой мяч футболист команды из Городенки забил на 3-й минуте! Этот гол стал победный для ФК «Пробий», который в важном для себя поединке одержал викторию с красивым голом.
Матч «Металлург» - «Металлист» не состоялся, так как харьковский клуб обратился в ПФЛ с просьбой о переносе матча на более поздний срок. Причиной послужил вызов четырех футболистов команды в состав сборной Украины U-19. ПФЛ удовлетворила просьбу харьковского клуба. Новая дата матча будет сообщена позже.
Чего ждать?
Во 2-м туре интересным противостоянием должен быть матч «Ворскла» – ЮКСА. Также любопытно, как сыграют «Левый Берег» и «Пробий». Также стоит обратить внимание на поединок «Подолье» – «Черноморец», в котором одесситы сыграют первый матч сезона на выезде.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Прикарпатье
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|11.08.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|3
|2
|Агробизнес
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|09.08.25 15:00 Буковина - Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|3
|3
|Ворскла
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|10.08.25 15:00 Ворскла - ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|3
|4
|Черноморец
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|10.08.25 15:00 Подолье - Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|3
|5
|Пробий
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|09.08.25 15:00 Левый берег - Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|3
|6
|ЮКСА
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|10.08.25 15:00 Ворскла - ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|3
|7
|Ингулец
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|10.08.25 15:00 Металлист - Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|1
|8
|Буковина
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|09.08.25 15:00 Буковина - Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина
|1
|9
|Металлист
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|10.08.25 15:00 Металлист - Ингулец
|0
|10
|Металлург Зп
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|10.08.25 15:00 Нива Тернополь - Металлург Зп
|0
|11
|Феникс-Мариуполь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|11.08.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь
|0
|12
|Нива Тернополь
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|10.08.25 15:00 Нива Тернополь - Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь
|0
|13
|Чернигов
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|09.08.25 15:00 Чернигов - Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов
|0
|14
|Подолье
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|10.08.25 15:00 Подолье - Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье
|0
|15
|Левый берег
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|09.08.25 15:00 Левый берег - Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег
|0
|16
|Виктория
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|09.08.25 15:00 Чернигов - Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье
|0
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