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Украина. Первая лига
05 августа 2025, 18:09 |
649
0

Первая лига. Победы Ворсклы и Черноморца, паненка Парагвая

1-3 августа состоялись матчи 1-го тура Первой лиги Украины сезона-2025/26

05 августа 2025, 18:09 |
649
0
Первая лига. Победы Ворсклы и Черноморца, паненка Парагвая
facebook.com/pfl.ua

Предлагаем вашему вниманию обзор главных событий в этих поединках.

«Паненка» тура

«ЮКСА» обыграла со счетом 1:0 «Подолье», благодаря голу «Парагвая» на 37 минуте. Латиноамериканский полузащитник забил мяч в ворота гостей эффектно «паненкой». Интересно, что этот гол стал первым в этом сезоне Первой лиги!

Дубль тура

«Прикарпатье» выиграл со счетом 0:2 на выезде у «Виктории». Победным дублем отличился 23-летний нападающий Андрей Хома. Форвард команды из Ивано-Франковска дважды отправил мяч в ворота «Виктории». Сделал он это в течение пяти минут в первом тайме. Оба гола в исполнении Хомы получились мастерски исполненными и очень красивыми!

Голеадор тура

«Агробизнес» одержар победу со счетом 2:0 в матче с «Левым Берегом». Команда из Волочиска взяла три очка тоже, благодаря дублю. Но в этой встрече главным героем стал нападающий Максим Войтиховский, который эффектно замыкал пасы партнеров. Таким образом, два мяча он забил, удачно сыграв в штрафной площади оппонента.

Ничья тура

Единственный ничейный результат в туре был зафиксирован в поединке «Ингулец» – «Буковина». В этой встрече команды мячей не забивали, а потому она завершилась со счетом 0:0.

Камбэк тура

«Ворскла», которая по итогам прошлого сезона вылетела из УПЛ, встречалась с «Феникс-Мариуполем». Приазовцы выиграли первый тайм, благодаря голу Владислава Сидоренко на 4-й минуте. Но во второй половине встречи полтавская команда сумела сделать камбэк. Сначала точно пробил Матвей Буренко, а затем реализовал пенальти Никита Татарков. Как итог, «Ворскла» одержала победу со счетом 2:1.

Маэстро тура

«Черноморец» переиграл «Ниву» со счетом 2:1 в Одессе. За «моряков» мячи забивали Александр Скляр и Иван Когут. В составе тернопольской команды записал гол в свой актив Дмитрий Галадей. Очень красивым получился забитый мяч в исполнении Когута, который прошел несколько футболистов «Нивы» и метров с 15-ти положил круглого в дальний угол!

Гол тура

Самым красивым забитым мячом тура стал, наверное, гол в исполнении защитника дебютанта Первой лиги ФК «Пробий» Владислава Фелиповича, который ударом со штрафного отправил мяч в дальнюю девятку ворот «Чернигова». Свой мяч футболист команды из Городенки забил на 3-й минуте! Этот гол стал победный для ФК «Пробий», который в важном для себя поединке одержал викторию с красивым голом.

Матч «Металлург» - «Металлист» не состоялся, так как харьковский клуб обратился в ПФЛ с просьбой о переносе матча на более поздний срок. Причиной послужил вызов четырех футболистов команды в состав сборной Украины U-19. ПФЛ удовлетворила просьбу харьковского клуба. Новая дата матча будет сообщена позже.

Чего ждать?

Во 2-м туре интересным противостоянием должен быть матч «Ворскла» – ЮКСА. Также любопытно, как сыграют «Левый Берег» и «Пробий». Также стоит обратить внимание на поединок «Подолье» – «Черноморец», в котором одесситы сыграют первый матч сезона на выезде.

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Прикарпатье 1 1 0 0 2 - 0 11.08.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Прикарпатье01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье 3
2 Агробизнес 1 1 0 0 2 - 0 09.08.25 15:00 Буковина - Агробизнес01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 3
3 Ворскла 1 1 0 0 2 - 1 10.08.25 15:00 Ворскла - ЮКСА02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь 3
4 Черноморец 1 1 0 0 2 - 1 10.08.25 15:00 Подолье - Черноморец02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь 3
5 Пробий 1 1 0 0 1 - 0 09.08.25 15:00 Левый берег - Пробий03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 3
6 ЮКСА 1 1 0 0 1 - 0 10.08.25 15:00 Ворскла - ЮКСА01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье 3
7 Ингулец 1 0 1 0 0 - 0 10.08.25 15:00 Металлист - Ингулец02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина 1
8 Буковина 1 0 1 0 0 - 0 09.08.25 15:00 Буковина - Агробизнес02.08.25 Ингулец 0:0 Буковина 1
9 Металлист 0 0 0 0 0 - 0 10.08.25 15:00 Металлист - Ингулец 0
10 Металлург Зп 0 0 0 0 0 - 0 10.08.25 15:00 Нива Тернополь - Металлург Зп 0
11 Феникс-Мариуполь 1 0 0 1 1 - 2 11.08.25 15:00 Феникс-Мариуполь - Прикарпатье02.08.25 Ворскла 2:1 Феникс-Мариуполь 0
12 Нива Тернополь 1 0 0 1 1 - 2 10.08.25 15:00 Нива Тернополь - Металлург Зп02.08.25 Черноморец 2:1 Нива Тернополь 0
13 Чернигов 1 0 0 1 0 - 1 09.08.25 15:00 Чернигов - Виктория03.08.25 Пробий 1:0 Чернигов 0
14 Подолье 1 0 0 1 0 - 1 10.08.25 15:00 Подолье - Черноморец01.08.25 ЮКСА 1:0 Подолье 0
15 Левый берег 1 0 0 1 0 - 2 09.08.25 15:00 Левый берег - Пробий01.08.25 Агробизнес 2:0 Левый берег 0
16 Виктория 1 0 0 1 0 - 2 09.08.25 15:00 Чернигов - Виктория01.08.25 Виктория 0:2 Прикарпатье 0
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Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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