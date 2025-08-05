Топ-менеджер клуба Второй лиги Украины неожиданно покинул свой пост
Феликс Ардельянов ушел из «Ужгорода»
Футбольный клуб «Ужгород», который выступает во Второй лиге Украины, претерпевает изменения в менеджерском звене клуба на старте чемпионата.
Как стало известно Sport.ua, стратегический директор клуба Феликс Ардельянов покинул свой пост. О причинах такого неожиданного решения не сообщается.
ФК Ужгород стартовал во Второй лиге Украины по ничьей (1:1 с Реал Фармой) и поражения (0:2 в матче против Скалы 1911). Следующий матч команда проведет против ФК Лисне. Матч запланирован на 10 августа.
Ранее стала известна судьба украинского футболиста, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024 году.
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