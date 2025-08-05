Клуб Первой лиги Украины арендует защитника Колоса

Футбольный клуб ЮКСА, выступающий в Первой лиге Украины, планирует усилить свой состав на старте чемпионата, подписав игрока из Украинской Премьер-лиги.

Как стало известно Sport.ua, руководство «крестоносцев» договорилось о переходе украинского защитника Егора Поправки. Переход защитника «Колоса» в клуб Первой лиги состоится на правах аренды.

В прошлом сезоне Егор провел 15 матчей в УПЛ в составе «Колоса», не отличившись результативными действиями. Контракт защитника с ковалевским клубом действителен до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Колос обратился к болельщикам после первого тура УПЛ