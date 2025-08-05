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  4. Умер звездный немецкий футболист, становившийся чемпионом мира в 1990 году
Германия
05 августа 2025, 18:55 |
758
0

Умер звездный немецкий футболист, становившийся чемпионом мира в 1990 году

Франк Милль несколько месяцев назад пережил сердечный приступ.

05 августа 2025, 18:55 |
758
0
Умер звездный немецкий футболист, становившийся чемпионом мира в 1990 году
ФК Боруссия Дортмунд

На 68-м году жизни скончался экс-форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Германии – Франк Милль.

Профессиональный путь в футболе начал в команде Рот-Вайсс Эссен, где стал самым результативным игроком Второй Бундеслиги. Уже тогда за ним следили клубы Бундеслиги. В следующем сезоне он сыграл 38 матчей и забил 40 мячей.

Франк Милль сразу же перешел в менхенгладбахскую «Боруссию». Провел в команде пять сезонов, а в 1986 году сменил одну «Боруссию» на другую – переехал в Дортмунд.

В новом клубе Милль стал капитаном команды и помог получить Кубок Германии. Также в 1993 году стал вице-чемпионом Кубка УЕФА.

Завершал карьеру в «Фортуне» из Дюссельдорфа. Всего в Бундеслиге сыграл 387 матчей и забил 123 мяча.

За сборную Германии дебютировал в 1982 году. Несмотря на то, что Милль был одним из лучших форвардов Бундеслиги, в национальной команде в большинстве своем был игроком ротации. В 1990 году Милль стал чемпионом мира, не сыграв на турнире ни минуты.

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Александр Сильченко Источник: ФК Боруссия Дортмунд
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