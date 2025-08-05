Англия05 августа 2025, 17:15 | Обновлено 05 августа 2025, 17:47
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Ман Сити договорился с одним из лидеров. Будет новый контракт
Диаш останется в команде
05 августа 2025, 17:15 | Обновлено 05 августа 2025, 17:47
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По информации британских СМИ, Манчестер Сити договорился о новом контракте с ключевым центральным защитником Рубеном Диашем.
Нынешний договор игрока истекает через два года, но клуб хочет заранее решить этот вопрос и оформить соглашение до середины 2030 года.
28-летний Диаш в прошлом сезоне провел 44 матча.
Кроме того, Манчестер Сити ведет переговоры с другими основными защитниками команды Жузепа Гвардиолы – Натаном Аке и Мануэлем Аканджи, чьи договоры завершаются летом 2027 года.
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