Ман Сити договорился с одним из лидеров. Будет новый контракт

По информации британских СМИ, Манчестер Сити договорился о новом контракте с ключевым центральным защитником Рубеном Диашем.

Нынешний договор игрока истекает через два года, но клуб хочет заранее решить этот вопрос и оформить соглашение до середины 2030 года.

28-летний Диаш в прошлом сезоне провел 44 матча.

Кроме того, Манчестер Сити ведет переговоры с другими основными защитниками команды Жузепа Гвардиолы – Натаном Аке и Мануэлем Аканджи, чьи договоры завершаются летом 2027 года.