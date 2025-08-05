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Англия
05 августа 2025, 17:15 | Обновлено 05 августа 2025, 17:47
392
0

Ман Сити договорился с одним из лидеров. Будет новый контракт

Диаш останется в команде

05 августа 2025, 17:15 | Обновлено 05 августа 2025, 17:47
392
0
Ман Сити договорился с одним из лидеров. Будет новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Діаш

По информации британских СМИ, Манчестер Сити договорился о новом контракте с ключевым центральным защитником Рубеном Диашем.

Нынешний договор игрока истекает через два года, но клуб хочет заранее решить этот вопрос и оформить соглашение до середины 2030 года.

28-летний Диаш в прошлом сезоне провел 44 матча.

Кроме того, Манчестер Сити ведет переговоры с другими основными защитниками команды Жузепа Гвардиолы – Натаном Аке и Мануэлем Аканджи, чьи договоры завершаются летом 2027 года.

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Рубен Диаш Манчестер Сити Английская Премьер-лига продление контракта
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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