Украинский голкипер объяснил, почему променял Байер на Славию

Украинский голкипер Александр Петренко объяснил, почему решил сменить леверкузенский «Байер» на пражскую «Славию».

«Я очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом и с нетерпением жду будущего. Моя цель – дебютировать и сделать все возможное, чтобы в будущем помочь первой команде.

Период в Байере?Это был очень хороший опыт. Мне понравилось время в Германии, и я считаю, что использовал его максимально эффективно. Я выступал за команду U-19, провел 25 матчей, а также тренировался с основной командой», – сказал голкипер.

Украинец является воспитанником киевского «Динамо», которое оставил в апреле 2022 года и перебрался в венгерский клуб «Кишварда» U-17. В июле того же года стал игроком немецкого Баера, в составе которого выступал за юношеские и молодежные команды. Последние полгода провел за Викторию Кельн, где сыграл семь матчей в молодежном чемпионате Германии.