Украинский голкипер объяснил, почему променял Байер на Славию
Александр Петренко хочет получать игровую практику
Украинский голкипер Александр Петренко объяснил, почему решил сменить леверкузенский «Байер» на пражскую «Славию».
«Я очень рад, что подписал контракт с таким большим клубом и с нетерпением жду будущего. Моя цель – дебютировать и сделать все возможное, чтобы в будущем помочь первой команде.
Период в Байере?Это был очень хороший опыт. Мне понравилось время в Германии, и я считаю, что использовал его максимально эффективно. Я выступал за команду U-19, провел 25 матчей, а также тренировался с основной командой», – сказал голкипер.
Украинец является воспитанником киевского «Динамо», которое оставил в апреле 2022 года и перебрался в венгерский клуб «Кишварда» U-17. В июле того же года стал игроком немецкого Баера, в составе которого выступал за юношеские и молодежные команды. Последние полгода провел за Викторию Кельн, где сыграл семь матчей в молодежном чемпионате Германии.
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