В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
Команда будет называться «Дніпро 1918»
По информации телеграм-канала Дніпрянин (ведет спортивный журналист Игорь Лысенко), в городе Днепр было решено создать новый футбольный клуб, который будет называться «Дніпро 1918».
СМИ уже записало интервью с владельцем клуба, однако пока не раскрывает его фамилию, а только назвало стартовый бюджет – 3,5 миллиона долларов.
Очевидно, новый клуб никак не будет связан с Днепром, которым владел Игорь Коломойский, а также Днепром-1, который недавно приостановил свою деятельность.
Стоит сказать, что полностью новый клуб сможет заявиться, например, во Вторую лигу только после сезона в аматорском футболе.
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