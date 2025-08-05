В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет

По информации телеграм-канала Дніпрянин (ведет спортивный журналист Игорь Лысенко), в городе Днепр было решено создать новый футбольный клуб, который будет называться «Дніпро 1918».

СМИ уже записало интервью с владельцем клуба, однако пока не раскрывает его фамилию, а только назвало стартовый бюджет – 3,5 миллиона долларов.

Очевидно, новый клуб никак не будет связан с Днепром, которым владел Игорь Коломойский, а также Днепром-1, который недавно приостановил свою деятельность.

Стоит сказать, что полностью новый клуб сможет заявиться, например, во Вторую лигу только после сезона в аматорском футболе.