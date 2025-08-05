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Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 16:16 | Обновлено 05 августа 2025, 16:31
1528
1

В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет

Команда будет называться «Дніпро 1918»

05 августа 2025, 16:16 | Обновлено 05 августа 2025, 16:31
1528
1
В Днепре создается новый футбольный клуб. Есть название и бюджет
ФК Днепр-1

По информации телеграм-канала Дніпрянин (ведет спортивный журналист Игорь Лысенко), в городе Днепр было решено создать новый футбольный клуб, который будет называться «Дніпро 1918».

СМИ уже записало интервью с владельцем клуба, однако пока не раскрывает его фамилию, а только назвало стартовый бюджет – 3,5 миллиона долларов.

Очевидно, новый клуб никак не будет связан с Днепром, которым владел Игорь Коломойский, а также Днепром-1, который недавно приостановил свою деятельность.

Стоит сказать, что полностью новый клуб сможет заявиться, например, во Вторую лигу только после сезона в аматорском футболе.

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Иван Зинченко Источник: Telegram
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Сергей Литвиненко
1919 біло бі красивше
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Xvalenok03
Мимо 2, 3, 4,  ..., .1915, 1916, 1917 организовали 1918.
Правильно. Зачем мелочится. И без всяких минусов.
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