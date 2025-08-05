Барселона продлит контракт с защитником. Согласуют последние детали

Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде готов подписать новый контракт с каталонским клубом. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По данным источника, все юридические аспекты соглашения одобрены, осталось урегулировать лишь несколько формальностей. После этого Кунде подпишет новое соглашение, которое будет действовать до июня 2030 года.

В сезоне-2024/25 26-летний француз сыграл в 53 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Кунде составляет €65 млн.

Ранее сообщалось, что английский гранд предложил Барселоне обменяться футболистами.