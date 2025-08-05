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  4. Аутсайдер Ла Лиги хочет подписать экс-капитана Реала. Его выгнал Алонсо
Испания
05 августа 2025, 15:31 |
908
0

Аутсайдер Ла Лиги хочет подписать экс-капитана Реала. Его выгнал Алонсо

Лукас Васкес может трудоустроится в Эспаньоле

05 августа 2025, 15:31 |
908
0
Аутсайдер Ла Лиги хочет подписать экс-капитана Реала. Его выгнал Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Руководство Эспаньола намерено усилить состав своей команды бывшим капитаном мадридского «Реала» Лукасом Васкесом. Об этом пишет Николо Скир.

По данным источника, каталонский клуб уже подготовил предложение контракта к 2027 году, чтобы убедить 34-летнего испанца присоединиться к команде.

Лукас Васкес суммарно находится в структуре Реала уже 17 лет: в 2007-2014 годах он был игроком молодежных команд клуба, а с 2015 года является футболистом первой команды. На его счету 402 игры за «сливочных» и 22 выигранных трофея, среди которых 5 кубков Лиги чемпионов.

В сезоне 2024/25 Лукас Васкес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 2 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что гранд чемпионата Греции подписал экс-форварда Реала

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Лукас Васкес Реал Мадрид Эспаньол трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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