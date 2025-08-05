ОФИЦИАЛЬНО. Гранд чемпионата Греции подписал экс-форварда Реала
Лука Йович стал футболистом АЕКа
Сербский форвард Лука Йович официально продолжит карьеру в греческом АЕКе. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, соглашение между футболистом и клубом рассчитано до лета 2027 года. О финансовых аспектах личного контракта Луки с АЕКом ничего не сообщается.
В 2019 году мадридский «Реал» заплатил за него 60 миллионов евро. В составе «сливочных» серб дважды стал чемпионом Испании и торжествовал в Лиге чемпионов.
За сборную Сербии Йович провел 45 матчей и забил 11 голов, сыграв на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов и на Евро-2024, где отличился забитым мячом.
Ранее сообщалось, что Реал не может продать форварда, он не нужен тренеру
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