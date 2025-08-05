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Греция
05 августа 2025, 15:09 | Обновлено 05 августа 2025, 15:12
944
0

ОФИЦИАЛЬНО. Гранд чемпионата Греции подписал экс-форварда Реала

Лука Йович стал футболистом АЕКа

05 августа 2025, 15:09 | Обновлено 05 августа 2025, 15:12
944
0
ОФИЦИАЛЬНО. Гранд чемпионата Греции подписал экс-форварда Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

Сербский форвард Лука Йович официально продолжит карьеру в греческом АЕКе. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, соглашение между футболистом и клубом рассчитано до лета 2027 года. О финансовых аспектах личного контракта Луки с АЕКом ничего не сообщается.

В 2019 году мадридский «Реал» заплатил за него 60 миллионов евро. В составе «сливочных» серб дважды стал чемпионом Испании и торжествовал в Лиге чемпионов.

За сборную Сербии Йович провел 45 матчей и забил 11 голов, сыграв на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов и на Евро-2024, где отличился забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Реал не может продать форварда, он не нужен тренеру

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Лука Йович АЕК Афины Реал Мадрид чемпионат Греции по футболу трансферы
Олег Вахоцкий Источник: АЕК Афины
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