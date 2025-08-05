ОФИЦИАЛЬНО. Гранд чемпионата Греции подписал экс-форварда Реала

Сербский форвард Лука Йович официально продолжит карьеру в греческом АЕКе. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, соглашение между футболистом и клубом рассчитано до лета 2027 года. О финансовых аспектах личного контракта Луки с АЕКом ничего не сообщается.

В 2019 году мадридский «Реал» заплатил за него 60 миллионов евро. В составе «сливочных» серб дважды стал чемпионом Испании и торжествовал в Лиге чемпионов.

За сборную Сербии Йович провел 45 матчей и забил 11 голов, сыграв на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов и на Евро-2024, где отличился забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Реал не может продать форварда, он не нужен тренеру