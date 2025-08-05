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Чемпионат Европы
05 августа 2025, 14:52 | Обновлено 05 августа 2025, 14:53
63
0

Отбор на Евро. Стали известны ближайшие планы сборной Украины U-19

Команда проведет сбор в Киеве

05 августа 2025, 14:52 | Обновлено 05 августа 2025, 14:53
63
0
Отбор на Евро. Стали известны ближайшие планы сборной Украины U-19
УАФ

В ноябре юниорская сборная Украины по футболу примет участие в квалификации Евро-2026 (U-19) в Албании, где ее соперниками, кроме хозяев, будут черногорцы и словаки.

Как эксклюзивно для Sport.ua рассказал тренер сборной Дмитрий Михайленко, с 3 по 6 августа в Киеве проходит селекционный сбор с участием 22 футболистов из 12 клубов.

В завершение этого этапа подготовки юниоры проведут 6 августа контрольный матч на стадионе НТК имени Виктора Банникова с второлиговым «Левым Берегом-2».

Начало в 11:00.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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