Отбор на Евро. Стали известны ближайшие планы сборной Украины U-19
Команда проведет сбор в Киеве
В ноябре юниорская сборная Украины по футболу примет участие в квалификации Евро-2026 (U-19) в Албании, где ее соперниками, кроме хозяев, будут черногорцы и словаки.
Как эксклюзивно для Sport.ua рассказал тренер сборной Дмитрий Михайленко, с 3 по 6 августа в Киеве проходит селекционный сбор с участием 22 футболистов из 12 клубов.
В завершение этого этапа подготовки юниоры проведут 6 августа контрольный матч на стадионе НТК имени Виктора Банникова с второлиговым «Левым Берегом-2».
Начало в 11:00.
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