Отбор на Евро. Стали известны ближайшие планы сборной Украины U-19

В ноябре юниорская сборная Украины по футболу примет участие в квалификации Евро-2026 (U-19) в Албании, где ее соперниками, кроме хозяев, будут черногорцы и словаки.

Как эксклюзивно для Sport.ua рассказал тренер сборной Дмитрий Михайленко, с 3 по 6 августа в Киеве проходит селекционный сбор с участием 22 футболистов из 12 клубов.

В завершение этого этапа подготовки юниоры проведут 6 августа контрольный матч на стадионе НТК имени Виктора Банникова с второлиговым «Левым Берегом-2».

Начало в 11:00.