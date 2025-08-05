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Лига чемпионов
05 августа 2025, 14:17 | Обновлено 05 августа 2025, 14:20
575
0

Экс-форвард Динамо назвал сильные стороны киевлян в Лиге чемпионов

Косырин уверен в успехе в матче против Пафоса

05 августа 2025, 14:17 | Обновлено 05 августа 2025, 14:20
575
0
Экс-форвард Динамо назвал сильные стороны киевлян в Лиге чемпионов
ФК Динамо Киев

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Александр Косырин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок киевлян в квалификации Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом»:

«И хотя говорят, что сейчас в футбол уже все научились играть, убежден, что уровень подготовки у динамовцев все же выше и обойдется без форс-мажора, как это было недавно в Лиге конференций с «Полесьем» после первого поединка с андоррской «Санта Коломой». Согласен, в первых матчах квалификации с мальтийцами, а также с «Вересом» в УПЛ игра динамовцев не производила целостного впечатления. Но, думаю, что сегодня должно сказаться преимущество киевлян в скорости, разнообразии.

Также важно, что чемпионат Кипра стартует лишь 23 августа, и преимущество подопечных Александра Шовковского в игровой практике должно сказаться.

Я считаю, что у «Динамо» не будет проблем с выходом в следующий раунд Лиги чемпионов», – сказал Косырин.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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