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Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 14:02 |
907
0

Стало известно, чем будет заниматься в Кудровке Костышин

Юридически специалист занимает должность главного тренера

05 августа 2025, 14:02 |
907
0
Стало известно, чем будет заниматься в Кудровке Костышин
ФК Подолье Хмельницкий. Виталий Костышин

На сайте УПЛ появилась информация, что главным тренером дебютанта элитного дивизиона – «Кудровки» стал Виталий Костышин, в прошлом сезоне возглавлявший перволиговое «Подолье».

По имеющейся информации, это назначение – из юридической плоскости. В отличие от Костышина, у Василия Баранова, под руководством которого «Кудровка» пробилась в УПЛ и завоевала историческую победу над «Александрией», нет ПРО диплома, дающего право быть главным тренером команды Премьер-лиги. Поэтому этот пост временно занимает Костышин, хотя именно Баранов продолжает отвечать за подготовку.

Как стало известно Sport.ua, ситуация изменится уже в следующем году, когда Баранов станет слушателем курсов на получение самой престижной тренерской лицензии и сможет официально исполнять обязанности руководителя.

Что касается Костышина, то он сосредоточен на работе с молодежным составом «Кудровки» (U-19).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Подолье Хмельницкий Кудровка Виталий Костышин назначение тренера отставка инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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