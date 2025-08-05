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Украина. Первая лига
05 августа 2025, 13:57 | Обновлено 05 августа 2025, 14:22
1126
1

Усилили атаку. Киевский клуб подписал перспективного бразильца

Вингер Венделл договорился о сотрудничестве с «Левым Берегом»

05 августа 2025, 13:57 | Обновлено 05 августа 2025, 14:22
1126
1
Усилили атаку. Киевский клуб подписал перспективного бразильца
ФК Левый Берег Киев. Венделл Флоренсио Брито

19-летний бразильский вингер Венделл определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О трансфере перспективного футболиста объявил киевский «Левый Берег», который по итогам сезона 2024/25 вылетел в Первую лигу.

«Левый Берег» подписал контракт с нападающим Венделлом Флоренсио Бритo.

Венделл родился 11 июля 2006 в бразильском городе Сан-Паулу. Он является воспитанником клуба «Афренте». За период своей карьеры играл за несколько бразильских команд: «ДС Спортс», «Коринтианс», «Насионал» и «Ибрачина».

Бразилец может действовать как на позиции вингера, так и нападающего. Выделяется техникой, дриблингом и умением обострять игру на фланге. За «аистов» 19-летний футболист будет играть под 29-м номером.

Пусть выступления за «Левый Берег» принесут Венделлу удовольствие от игры, поддержку болельщиков и немало добытых очков для команды!» – сообщила пресс-служба команды.

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Николай Титюк Источник: ФК Левый Берег
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Комментарии 1
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MaximusOne
Сначала подумал может Динамо, а потом лучше подумал, да нет точно не Динамо, так и оказалось.
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