Усилили атаку. Киевский клуб подписал перспективного бразильца

19-летний бразильский вингер Венделл определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О трансфере перспективного футболиста объявил киевский «Левый Берег», который по итогам сезона 2024/25 вылетел в Первую лигу.

«Левый Берег» подписал контракт с нападающим Венделлом Флоренсио Бритo.

Венделл родился 11 июля 2006 в бразильском городе Сан-Паулу. Он является воспитанником клуба «Афренте». За период своей карьеры играл за несколько бразильских команд: «ДС Спортс», «Коринтианс», «Насионал» и «Ибрачина».

Бразилец может действовать как на позиции вингера, так и нападающего. Выделяется техникой, дриблингом и умением обострять игру на фланге. За «аистов» 19-летний футболист будет играть под 29-м номером.

Пусть выступления за «Левый Берег» принесут Венделлу удовольствие от игры, поддержку болельщиков и немало добытых очков для команды!» – сообщила пресс-служба команды.