Форвард МЮ просит отпустить его в Испанию. Есть проблемы с трансфером

По информации Sky Sport, форвард Антони просит Манчестер Юнайтед пойти на финансовые уступки и отпустить его в Бетис, где бразилец успешно провел вторую часть минувшего сезона.

Однако испанский клуб не может потянуть полноценный трансфер из-за проблем с финансами, хотя и сохраняет интерес к Антони.

Сообщается, что МЮ склоняется к тому, чтобы заработать меньше на этом трансфере, но все же решить проблему и отпустить игрока, который не нужен тренеру Рубену Амориму.

Антони вместе с Джейдоном Санчо и Алехандро Гарначо находится в списке игроков, которых планируют продать.