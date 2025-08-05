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  4. Форвард МЮ просит отпустить его в Испанию. Есть проблемы с трансфером
Англия
05 августа 2025, 13:56 |
504
0

Форвард МЮ просит отпустить его в Испанию. Есть проблемы с трансфером

Антони хочет в Бетис

05 августа 2025, 13:56 |
504
0
Форвард МЮ просит отпустить его в Испанию. Есть проблемы с трансфером
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

По информации Sky Sport, форвард Антони просит Манчестер Юнайтед пойти на финансовые уступки и отпустить его в Бетис, где бразилец успешно провел вторую часть минувшего сезона.

Однако испанский клуб не может потянуть полноценный трансфер из-за проблем с финансами, хотя и сохраняет интерес к Антони.

Сообщается, что МЮ склоняется к тому, чтобы заработать меньше на этом трансфере, но все же решить проблему и отпустить игрока, который не нужен тренеру Рубену Амориму.

Антони вместе с Джейдоном Санчо и Алехандро Гарначо находится в списке игроков, которых планируют продать.

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Манчестер Юнайтед Антони (Матеус дос Сантос) Бетис
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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