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Лига чемпионов
05 августа 2025, 13:42 |
425
0

Экс-защитник Динамо: «Пафос динамовцам по зубам»

Главное в поединке – избежать недооценки соперника, считает Стефан Решко

05 августа 2025, 13:42 |
425
0
Экс-защитник Динамо: «Пафос динамовцам по зубам»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

5 августа киевское «Динамо» продолжит поход за еврокубковым трофеем. На условно домашнем стадионе в польском Люблине подопечные Александра Шовковского сыграют первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с кипрским «Пафосом».

Ожиданиями от этого поединка с корреспондентом Sport.ua поделился один из представителей золотого состава киевского «Динамо» и сборной СССР середины 70-х Стефан Решко.

– Желаю команде успехов в обеих встречах с киприотами, – сказал он. – В этом году будет отмечаться 50-летний юбилей победы «Динамо» в Кубке кубков и Суперкубке. Нас, ветеранов из того золотого состава осталось не так уж много, так что хотелось бы, чтобы нынешнее поколение динамовцев нас порадовало и сделало подарок в виде хорошей игры и результата, который давал бы возможность пробиться в Лиге чемпионов как можно дальше.

– Что скажете о «Пафосе», как о нынешнем сопернике «Динамо»?

– Кипр не является футбольной страной в полном смысле этого слова. Если же говорить о «Пафосе», то этот клуб не относится к таким ведущим командам кипрского футбола, как «Омония» или «Анортосис», которые много раз выигрывали национальный чемпионат. Так что, тем более, он динамовцам по зубам. Что ж, будем надеяться на победу в сегодняшнем поединке. Буду смотреть его трансляцию, – рассказал Решко.

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Лига чемпионов Динамо Киев Пафос Динамо - Пафос Стефан Решко инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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