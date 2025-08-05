Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УАФ поздравила легендарного украинского футболиста с днем рождения
Другие новости
05 августа 2025, 13:37 |
741
0

УАФ поздравила легендарного украинского футболиста с днем рождения

5 августа Олегу Лужному исполнилось 57 лет

05 августа 2025, 13:37 |
741
0
УАФ поздравила легендарного украинского футболиста с днем рождения
УАФ. Олег Лужный

5 августа свой день рождения празднует легенда украинского футбола Олег Лужный. Украинская ассоциация футбола (УАФ) поздравила бывшего футболиста с праздником.

«Легенда украинского футбола, глава комитета профессионального футбола и глава дирекции Кубка Украины Олег Лужный отмечает День рождения – 57 лет!

Экс-защитник национальной сборной Украины сыграл 52 матча за главную команду страны. Выступал за киевское «Динамо», английские «Арсенал» и «Вулверхэмптон».. Возглавлял бело-синий клуб, а также работал с симферопольской «Таврией».

Его крепкий характер и воля к победе вдохновляют уже многие поколения футболистов. Сейчас Олег Романович работает в команде УАФ и приобщается к системным и очень важным изменениям в украинском футболе.

Желаем Олегу Романовичу крепкого здоровья, сил, сил и победы для Украины!»– сообщили в УАФ.

По теме:
ФОТО. Ракицкий в день рождения показал свое истинное отношение к россиянам
ВИДЕО. Ракицкая трогательно поздравила мужа-футболиста с днем рождения
Сине-желтый рывок на флангах Турции. Зубков празднует день рождения
Украинская ассоциация футбола Олег Лужный день рождения
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Футбол | 05 августа 2025, 12:17 13
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26
Динамо Киев – Пафос. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов 2025/26

Поединок состоится 5 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Экс-форвард Динамо назвал сильные стороны киевлян в Лиге чемпионов
Футбол | 05 августа 2025, 14:17 0
Экс-форвард Динамо назвал сильные стороны киевлян в Лиге чемпионов
Экс-форвард Динамо назвал сильные стороны киевлян в Лиге чемпионов

Косырин уверен в успехе в матче против Пафоса

Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Футбол | 04.08.2025, 20:48
Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Трансферная бомба лета. Гранд АПЛ готовит 200 млн евро за звезду Реала
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 04.08.2025, 23:55
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Марта Костюк – Елена Рыбакина. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Монреале
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Теннис | 05.08.2025, 02:13
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Костюк досрочно завершила матч 1/4 финала в Монреале против Рыбакиной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Это просто фантастика, жаль, что его не купил»
04.08.2025, 05:12
Футбол
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 28
Футбол
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
03.08.2025, 11:52 6
Футбол
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
03.08.2025, 12:54
Бокс
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
Шок! Искусственный интеллект назвал победителя боя Усик – Джейк Пол
04.08.2025, 06:06 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
ОФИЦИАЛЬНО. Усик начал переговоры о следующем бое. Известен соперник
04.08.2025, 00:04 2
Бокс
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
04.08.2025, 13:12 59
Футбол
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
04.08.2025, 04:18 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем