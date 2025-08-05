УАФ поздравила легендарного украинского футболиста с днем рождения

5 августа свой день рождения празднует легенда украинского футбола Олег Лужный. Украинская ассоциация футбола (УАФ) поздравила бывшего футболиста с праздником.

«Легенда украинского футбола, глава комитета профессионального футбола и глава дирекции Кубка Украины Олег Лужный отмечает День рождения – 57 лет!

Экс-защитник национальной сборной Украины сыграл 52 матча за главную команду страны. Выступал за киевское «Динамо», английские «Арсенал» и «Вулверхэмптон».. Возглавлял бело-синий клуб, а также работал с симферопольской «Таврией».

Его крепкий характер и воля к победе вдохновляют уже многие поколения футболистов. Сейчас Олег Романович работает в команде УАФ и приобщается к системным и очень важным изменениям в украинском футболе.

Желаем Олегу Романовичу крепкого здоровья, сил, сил и победы для Украины!»– сообщили в УАФ.