Вингер французского «Марселя» Мейсон Гринвуд может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Marca.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Аль-Наср» и лично лидер команды, португальский форвард Криштиану Роналду, который попросил команду осуществить этот трансфер.

Саудовский клуб провел предварительные переговоры о потенциальном переходе, однако «Марсель» отказывается отпускать англичанина.

Гринвуд пока не определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру. Вингера заинтересовал вариант «Аль-Насра» и возможность играть вместе с Роналду, однако он не хочет в таком возрасте покидать Европу. Игрок взял время на размышления.

Гринвуд обвинялся в изнасиловании, однако после долгих разбирательств все обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.

В прошлом сезоне вингер провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал шесть результативных передач. Контракт футболиста с французским клубом истекает в июне 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет 40 млн евро.