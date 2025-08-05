Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду попросил подписать футболиста, которого обвиняли в изнасиловании
Саудовская Аравия
05 августа 2025, 13:47 |
939
0

Роналду попросил подписать футболиста, которого обвиняли в изнасиловании

В услугах 23-летнего Мейсона Гринвуда заинтересован «Аль-Наср»

05 августа 2025, 13:47 |
939
0
Роналду попросил подписать футболиста, которого обвиняли в изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Вингер французского «Марселя» Мейсон Гринвуд может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Marca.

В услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Аль-Наср» и лично лидер команды, португальский форвард Криштиану Роналду, который попросил команду осуществить этот трансфер.

Саудовский клуб провел предварительные переговоры о потенциальном переходе, однако «Марсель» отказывается отпускать англичанина.

Гринвуд пока не определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру. Вингера заинтересовал вариант «Аль-Насра» и возможность играть вместе с Роналду, однако он не хочет в таком возрасте покидать Европу. Игрок взял время на размышления.

Гринвуд обвинялся в изнасиловании, однако после долгих разбирательств все обвинения были сняты из-за отсутствия доказательств.

В прошлом сезоне вингер провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 22 гола и отдал шесть результативных передач. Контракт футболиста с французским клубом истекает в июне 2029 года, а его ориентировочная стоимость составляет 40 млн евро.

По теме:
Усилили атаку. Киевский клуб подписал перспективного бразильца
Дело об изнасиловании. Экс-игрока Арсенала выпустили на свободу
Важный трансфер. Металлист готов продать украинского топ-таланта
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду Марсель Мейсон Гринвуд трансферы трансферы Лиги 1
Николай Титюк Источник: Marca
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Пафос. Прогноз и анонс на матч раунда Q3 квалификации ЛЧ
Футбол | 05 августа 2025, 13:00 26
Динамо – Пафос. Прогноз и анонс на матч раунда Q3 квалификации ЛЧ
Динамо – Пафос. Прогноз и анонс на матч раунда Q3 квалификации ЛЧ

Пафосная победа не обязательна, нас удовлетворит и обычная

Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Футбол | 04 августа 2025, 23:12 4
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ
Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ

Вратарь хочет перейти в «Галатасарай»

Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
Футбол | 04.08.2025, 21:24
Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
Ротань хочет купить в Полесье экс-игрока Динамо. Шевчук блокирует трансфер
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Футбол | 04.08.2025, 15:20
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Лига конференций. Определен соперник Полесья в 4-м раунде квалификации
Экс-форвард Динамо назвал сильные стороны киевлян в Лиге чемпионов
Футбол | 05.08.2025, 14:17
Экс-форвард Динамо назвал сильные стороны киевлян в Лиге чемпионов
Экс-форвард Динамо назвал сильные стороны киевлян в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 2
Теннис
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
Стало известно, какой канал покажет матч Лиги чемпионов Динамо – Пафос
04.08.2025, 00:21 2
Футбол
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
04.08.2025, 00:01 2
Бокс
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
04.08.2025, 07:06 3
Бокс
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
Промоутер Паркера: «Усик? Это позор для спорта, если он этого не получит»
04.08.2025, 04:18 2
Бокс
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
04.08.2025, 14:17 28
Футбол
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
Сергей НАГОРНЯК: «Один человек вел себя не совсем адекватно»
03.08.2025, 21:30 3
Футбол
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
04.08.2025, 07:23 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем