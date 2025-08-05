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Украина. Первая лига
05 августа 2025, 13:15 | Обновлено 05 августа 2025, 13:27
603
0

Важный трансфер. Металлист готов продать украинского топ-таланта

Дигтярь может стать следующей продажей клуба

05 августа 2025, 13:15 | Обновлено 05 августа 2025, 13:27
603
0
Важный трансфер. Металлист готов продать украинского топ-таланта
ФК Металлист. Кирилла Дегтяря

По информации журналиста Игоря Цыганыка, зарубежные клубы внимательно следят за прогрессом защитника Металлиста Кирилла Дигтяря, а харьковчане ждут, что скоро могут получить официальное предложение.

17-летний футболист может сыграть слева и в центре обороны. Ожидается, что Дигтярь, несмотря на возраст, будет в заявке сборной Украины U-20 на осенний чемпионат мира в Чили.

В январе Металлист уже продал одного перспективного игрока – Геннадий Синчук перешел в Монреаль.

Дигтярь в минувшем сезоне провел 20 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

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Металлист Харьков Кирилл Дигтярь трансферы Первая лига Украины Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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