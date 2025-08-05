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05 августа 2025, 12:45 |
1362
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Динамо Киев подписал контракт с чешским клубом

Александр Петренко договорился о сотрудничестве с ФК «Славия» Прага

05 августа 2025, 12:45 |
1362
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь Динамо Киев подписал контракт с чешским клубом
ФК Славия Прага. Александр Петренко

Бывший голкипер киевского «Динамо» Александр Петренко определился с клубом, в котором продолжит карьеру. О трансфере перспективного 18-летнего футболиста объявила чешская «Славия» Прага.

«У нас была возможность пригласить вратаря, который выступал во всех юношеских категориях сборной Украины. Кроме того, у него есть опыт игры в «Байере» и вписывается в концепцию, которой мы придерживаемся.

Мы считаем, что голкиперы, которые развиваются в нашей академии, принесут нам пользу и прибыль в будущем», – сказал директор клуба Пшемислав Коварж.

Чешский клуб не сообщил детали трансфера, однако известно, что Петренко договорился о сотрудничестве до 2029 года. Голкипер перебрался в «Славию» на правах свободного агента, так как ранее разорвал контракт с немецким «Байером».

Украинец является воспитанником киевского «Динамо», которое покинул в апреле 2022 года и перебрался в венгерский клуб «Кишварда» U-17. В июле того же года стал игроком немецкого «Байера», в составе которого выступал за юношеские и молодежные команды. Последние полгода провел за «Викторию» Кельн, где сыграл семь матчей в молодежном чемпионате Германии.

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Николай Титюк Источник: ФК Славия
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