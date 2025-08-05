Один из лучших игроков мира уйдет в чемпионат Саудовской Аравии в 2026 году

Лидер английского «Ливерпуля» и один из лучших футболистов мира Мохаме Салах продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, но случится это после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщило издание Football Transfer.

Контракт египтянина истекает в июне 2027 года, однако сам футболист не хочет покидать «Ливерпуль» бесплатно. Салах намерен договориться о сотрудничестве с одним из саудовских клубов и хочет, чтобы чемпионы Англии смогли заработать солидные деньги за этот трансфер.

«Мерсисайдцы» готовы к уходу своего лидера, поэтому продолжают активную работу на трансферном рынке, чтобы укрепить линию атаки.

Накануне старта нового сезона английский клуб подписал форварда «Айнтрахта» Уго Экитике, атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца, ведутся переговоры о приобретении нападающего «Ньюкасла» Александера Исака и вингера мадридского «Реала» Родриго.

В прошлом сезоне Салах провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 23 результативные передачи. Ориентировочная стоимость вингера составляет 50 млн евро.