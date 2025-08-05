Лига чемпионов05 августа 2025, 12:26 | Обновлено 05 августа 2025, 12:48
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ФОТО. Динамо определилось с формой на матч Лиги чемпионов
Киевляне сыграют в белом
05 августа 2025, 12:26 | Обновлено 05 августа 2025, 12:48
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Сегодня в 21:00 начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и кипрским Пафосом.
Киевляне выбрали на игру белый комплект формы (светло-серый – для вратаря), соперник выйдет на поле в своей традиционной темно-синей форме (желтая у вратаря).
Матч состоится в Польше на Люблин Арене.
В случае успеха по итогам двух встреч последним соперником Динамо на пути в основной этап Лиги чемпионов станет победитель противостояния Лех – Црвена Звезда.
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