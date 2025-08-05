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Лига чемпионов
05 августа 2025, 12:26 | Обновлено 05 августа 2025, 12:48
1120
1

ФОТО. Динамо определилось с формой на матч Лиги чемпионов

Киевляне сыграют в белом

05 августа 2025, 12:26 | Обновлено 05 августа 2025, 12:48
1120
1
ФОТО. Динамо определилось с формой на матч Лиги чемпионов
ФК Динамо Киев

Сегодня в 21:00 начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и кипрским Пафосом.

Киевляне выбрали на игру белый комплект формы (светло-серый – для вратаря), соперник выйдет на поле в своей традиционной темно-синей форме (желтая у вратаря).

Матч состоится в Польше на Люблин Арене.

В случае успеха по итогам двух встреч последним соперником Динамо на пути в основной этап Лиги чемпионов станет победитель противостояния Лех – Црвена Звезда.

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Динамо Киев Динамо - Пафос Лига чемпионов игровая форма
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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