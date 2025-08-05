Неймар забил очередной мяч с пенальти. Сколько у него уже таких голов?
Кто из бразильских футболистов является рекордсменом среди пенальтистов?
В матче 18-го тура бразильской Серии А «Сантос» дома победил «Жувентуде» со счетом 3:1.
Двумя голами за хозяев отличился Неймар. Второй из них был забит с пенальти.
На счету Неймара уже 111 голов в карьере, забитых с одиннадцатиметровой отметки.
По этому показателю нападающий «Сантоса» является третьим среди всех бразильцев в истории.
Голы с пенальти, забитые бразильцами
- 149 – Халк
- 123 – Ромарио
- 111 – Неймар
- 101 – Роберто Динамит
Также интересным фактом является то, что Неймар впервые после своего возвращения в «Сантос» отличился дублем. Последний раз он делал это в 2023 году за сборную Бразилии в матче против сборной Боливии.
Brasileiros com mais gols de pênalti :— Isacsousa_7 ⚽🎯 (@K1_stats) August 5, 2025
🇧🇷 Hulk - 149
🇧🇷 Romário - 123
🇧🇷 Neymar - 111 ⚡
🇧🇷 Dinamite - 101 pic.twitter.com/ZEWYT6TiEY
2 - Neymar marcou dois gols no mesmo jogo pela primeira vez em sua segunda passagem pelo Santos. No geral, a última havia sido há quase dois anos, quando ele anotou dois tentos pela Seleção Brasileira contra a Bolíva, em setembro de 2023.— OptaJoao (@OptaJoao) August 5, 2025
Doblete. pic.twitter.com/nmxrGwrqZZ
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