Неймар забил очередной мяч с пенальти. Сколько у него уже таких голов?

В матче 18-го тура бразильской Серии А «Сантос» дома победил «Жувентуде» со счетом 3:1.

Двумя голами за хозяев отличился Неймар. Второй из них был забит с пенальти.

На счету Неймара уже 111 голов в карьере, забитых с одиннадцатиметровой отметки.

По этому показателю нападающий «Сантоса» является третьим среди всех бразильцев в истории.

Голы с пенальти, забитые бразильцами

149 – Халк 123 – Ромарио 111 – Неймар 101 – Роберто Динамит

Также интересным фактом является то, что Неймар впервые после своего возвращения в «Сантос» отличился дублем. Последний раз он делал это в 2023 году за сборную Бразилии в матче против сборной Боливии.

Brasileiros com mais gols de pênalti :



🇧🇷 Hulk - 149

🇧🇷 Romário - 123

🇧🇷 Neymar - 111 ⚡

🇧🇷 Dinamite - 101 pic.twitter.com/ZEWYT6TiEY — Isacsousa_7 ⚽🎯 (@K1_stats) August 5, 2025