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  4. Неймар забил очередной мяч с пенальти. Сколько у него уже таких голов?
Бразилия
05 августа 2025, 11:55 |
113
0

Неймар забил очередной мяч с пенальти. Сколько у него уже таких голов?

Кто из бразильских футболистов является рекордсменом среди пенальтистов?

05 августа 2025, 11:55 |
113
0
Неймар забил очередной мяч с пенальти. Сколько у него уже таких голов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

В матче 18-го тура бразильской Серии А «Сантос» дома победил «Жувентуде» со счетом 3:1.

Двумя голами за хозяев отличился Неймар. Второй из них был забит с пенальти.

На счету Неймара уже 111 голов в карьере, забитых с одиннадцатиметровой отметки.

По этому показателю нападающий «Сантоса» является третьим среди всех бразильцев в истории.

Голы с пенальти, забитые бразильцами

  1. 149 – Халк
  2. 123 – Ромарио
  3. 111 – Неймар
  4. 101 – Роберто Динамит

Также интересным фактом является то, что Неймар впервые после своего возвращения в «Сантос» отличился дублем. Последний раз он делал это в 2023 году за сборную Бразилии в матче против сборной Боливии.

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Сантос Неймар чемпионат Бразилии по футболу Халк статистика Жувентуде Ромарио
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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