Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26

Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо продолжает формировать состав накануне старта нового сезона в чемпионате Испании.

По информации испанской прессы, наставник королевского клуба определился с голкипером, который займет место в воротах в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Первым номером «сливочных» останется бельгиец Тибо Куртуа.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сможет рассчитывать на место в стартовом составе в двух случаях – в поединках Кубка Испании и в моменты, когда Тибо будет недоступен из-за травм.

Кроме того, Алонсо назначил французского форварда Килиана Мбаппе основным пенальтистом команды. Алонсо внимательно изучил показатели прошлого сезона, когда «Реал» имел серьезные проблемы с реализацией пенальти – семь из 19 ударов оказались неудачными.

В первом туре мадридский клуб сыграет на домашнем стадионе против «Осасуны». Матч состоится 19 августа в 22:00 по киевскому времени.