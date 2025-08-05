Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Место в воротах займет Тибо Куртуа, удары с 11-метровой отметки доверят Килиану Мбаппе
Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо продолжает формировать состав накануне старта нового сезона в чемпионате Испании.
По информации испанской прессы, наставник королевского клуба определился с голкипером, который займет место в воротах в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов. Первым номером «сливочных» останется бельгиец Тибо Куртуа.
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин сможет рассчитывать на место в стартовом составе в двух случаях – в поединках Кубка Испании и в моменты, когда Тибо будет недоступен из-за травм.
Кроме того, Алонсо назначил французского форварда Килиана Мбаппе основным пенальтистом команды. Алонсо внимательно изучил показатели прошлого сезона, когда «Реал» имел серьезные проблемы с реализацией пенальти – семь из 19 ударов оказались неудачными.
В первом туре мадридский клуб сыграет на домашнем стадионе против «Осасуны». Матч состоится 19 августа в 22:00 по киевскому времени.
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