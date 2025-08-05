Ливерпуль получил запрос от Милана по форварду. Предложения еще нет

Итальянский «Милан» попросил информацию у «Ливерпуля» по 26-летнему футболисту Дарвину Нуньесу.

По информации источника Sky Sports, «дьяволы» пытаются переманить к себе уругвайца, наладив контакт с «Ливерпулем».

Действующий договор Дарвина с английский клубом рассчитан до лета 2028 года, однако форвард рассчитывает сменить команду во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» близок к покупке Нуньеса.

На счету форварда 143 поединка в составе «Ливерпуля», в которых Дарвин забил 40 мячей и отдал 26 ассистов.