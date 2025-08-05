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Англия
05 августа 2025, 11:26 | Обновлено 05 августа 2025, 11:29
406
0

Ливерпуль получил запрос от Милана по форварду. Предложения еще нет

Итальянский клуб хочет получить информацию о Дарвине Нуньесе

05 августа 2025, 11:26 | Обновлено 05 августа 2025, 11:29
406
0
Ливерпуль получил запрос от Милана по форварду. Предложения еще нет
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Итальянский «Милан» попросил информацию у «Ливерпуля» по 26-летнему футболисту Дарвину Нуньесу.

По информации источника Sky Sports, «дьяволы» пытаются переманить к себе уругвайца, наладив контакт с «Ливерпулем».

Действующий договор Дарвина с английский клубом рассчитан до лета 2028 года, однако форвард рассчитывает сменить команду во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» близок к покупке Нуньеса.

На счету форварда 143 поединка в составе «Ливерпуля», в которых Дарвин забил 40 мячей и отдал 26 ассистов.

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Ливерпуль трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Дарвин Нуньес Милан чемпионат Италии по футболу Серия A
Андрей Витренко Источник: Sky Sports
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