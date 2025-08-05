Ливерпуль получил запрос от Милана по форварду. Предложения еще нет
Итальянский клуб хочет получить информацию о Дарвине Нуньесе
Итальянский «Милан» попросил информацию у «Ливерпуля» по 26-летнему футболисту Дарвину Нуньесу.
По информации источника Sky Sports, «дьяволы» пытаются переманить к себе уругвайца, наладив контакт с «Ливерпулем».
Действующий договор Дарвина с английский клубом рассчитан до лета 2028 года, однако форвард рассчитывает сменить команду во время летнего трансферного окна.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» близок к покупке Нуньеса.
На счету форварда 143 поединка в составе «Ливерпуля», в которых Дарвин забил 40 мячей и отдал 26 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
УЕФА назначил главным арбитром шведа Юакима Эстлинга
Марта после первого сета отказалась продолжать борьбу из-за проблем с запястьем