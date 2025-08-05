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  4. Ман Юнайтед получил несколько сообщений от Ювентуса. Им предлагают игрока
Англия
05 августа 2025, 10:58 | Обновлено 05 августа 2025, 11:02
537
0

Ман Юнайтед получил несколько сообщений от Ювентуса. Им предлагают игрока

Туринский клуб пытается продать Душана Влаховича

05 августа 2025, 10:58 | Обновлено 05 августа 2025, 11:02
537
0
Ман Юнайтед получил несколько сообщений от Ювентуса. Им предлагают игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

25-летний сербский нападающий Душан Влахович активно работает над своим уходом из туринского «Ювентуса».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» несколько раз в течение недели получал предложение подписать Влаховича.

Сербский футболист заверил «дьяволов», что готов переехать в Англию в случае неудачи с трансфером Беньямина Шешко.

«Манчестер Юнайтед» дал четко понять Душану, что они сконцентрированы на переговорах с Шешко и не планируют просматривать другие варианты.

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Душан Влахович Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Фабрицио Романо
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
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