Ман Юнайтед получил несколько сообщений от Ювентуса. Им предлагают игрока

25-летний сербский нападающий Душан Влахович активно работает над своим уходом из туринского «Ювентуса».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» несколько раз в течение недели получал предложение подписать Влаховича.

Сербский футболист заверил «дьяволов», что готов переехать в Англию в случае неудачи с трансфером Беньямина Шешко.

«Манчестер Юнайтед» дал четко понять Душану, что они сконцентрированы на переговорах с Шешко и не планируют просматривать другие варианты.