Англия05 августа 2025, 10:58 | Обновлено 05 августа 2025, 11:02
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Ман Юнайтед получил несколько сообщений от Ювентуса. Им предлагают игрока
Туринский клуб пытается продать Душана Влаховича
05 августа 2025, 10:58 | Обновлено 05 августа 2025, 11:02
537
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25-летний сербский нападающий Душан Влахович активно работает над своим уходом из туринского «Ювентуса».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» несколько раз в течение недели получал предложение подписать Влаховича.
Сербский футболист заверил «дьяволов», что готов переехать в Англию в случае неудачи с трансфером Беньямина Шешко.
«Манчестер Юнайтед» дал четко понять Душану, что они сконцентрированы на переговорах с Шешко и не планируют просматривать другие варианты.
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