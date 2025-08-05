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  4. Артем Шабанов дебютировал в 8-м для себя клубе УПЛ
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 10:00 |
248
0

Артем Шабанов дебютировал в 8-м для себя клубе УПЛ

В чемпионатах Украины защитник «Металлиста 1925» провел 203 матча

05 августа 2025, 10:00 |
248
0
Артем Шабанов дебютировал в 8-м для себя клубе УПЛ
facebook.com/metalist1925kh. Артем Шабанов

В поединке против «Оболони» первый матч в УПЛ в рядах «Металлиста 1925» провел 33-летний защитник Артем Шабанов. Он стал 18-м футболистом в истории чемпионатов Украины, выступавшим за 8 клубов элитного дивизиона. Ранее Шабанов защищал цвета «Арсенала» (2013/14), «Волыни» (2013/14 - 2016/17), каменской «Стали» (2016/17), «Олимпика» (2017/18), «Динамо» (2017/18 - 2021/22), «Полесья» (2023/24) и «Александрии» (2024/25). Всего в чемпионатах Украины Артем провел 203 матча и забил 4 мяча.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, выступавшие за наибольшее количество клубов в чемпионатах Украины

К

Игрок

Клубы

Сезоны

9

Владимир ЛЫСЕНКО

Динамо, Арсенал, Металлист, Волынь, Кривбасс,

2007-2023

Говерла, Севастополь, Олимпик, Колос

9

Валерий ФЕДОРЧУК

Львов, Кривбасс, Днепр, Карпаты, Волынь,

2009-2023

Динамо, Верес, Мариуполь, Рух

8

Сергей ЛЕЖЕНЦЕВ

Кремень, Нива Т, Динамо, Черноморец,

1992-2002

Ворскла, Таврия, Металлист, Кривбасс

8

Игорь ПЛОТКО

Волынь, Карпаты, Днепр, Торпедо, Кривбасс,

1992-2003

Металлург М, Металлург З, Александрия

8

Сергей КОВАЛЕЦ

Динамо, Днепр, Черноморец, Карпаты,

1992-2005

Металлург З, Оболонь, Волынь, Борисфен

8

Юрий ЦЕЛЫХ

Динамо, Ворскла, Закарпатье, Оболонь,

2000-2008

Металлург З, Металлист, Харьков, Заря

8

Сергей ШИЩЕНКО

Металлист, Шахтер, Нива Т, Кривбасс,

1993-2010

Металлург З,Металлург Д, Ильичевец, Черноморец

8

Владимир КОВАЛЮК

Карпаты, Прикарпатье, Днепр, Динамо,

1992-2011

Шахтер, Кривбасс, Борисфен, Волынь

8

Владимир ЕЗЕРСКИЙ

Карпаты, Динамо, Кривбасс, Днепр,

1998-2014

Шахтер, Заря, Таврия, Говерла

8

Игорь СКОБА

Закарпатье, Динамо, Оболонь, Арсенал,

2002-2014

Ильичевец, Заря, Волынь, Севастополь

8

Владимир ПРИЕМОВ

Металлург Д, Шахтер, Черноморец, Кривбасс,

2006-2018

Металлург З, Металлист, Александрия, Олимпик

8

Павел КСЕНЗ

Закарпатье, Ильичевец, Харьков, Александрия,

2008-2021

Карпаты, Металлист, Днепр, Олимпик

8

Богдан ШУСТ

Шахтер, Металлург Д, Заря, Ильичевец,

2006-2022

Металлист, Волынь, Ворскла, Ингулец

8

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист, Харьков, Шахтер, Днепр,

2005-2023

Карпаты, Динамо, Черноморец, Заря

8

Руслан БАБЕНКО

Днепр, Волынь, Сталь Км, Заря,

2011-2026

Черноморец, Олимпик, Днепр-1, Полесье

8

Артем ШАБАНОВ

Арсенал, Волынь, Сталь Км, Олимпик,

2014-2026

Динамо, Полесье, Александрия, Металлист 1925

8

Павел ПОЛЕГЕНЬКО

Говерла, Звезда, Мариуполь, Десна,

2016-2026

Ингулец, Львов, Заря, Карпаты (2020)

8

Вячеслав ТАНКОВСКИЙ

Заря, Шахтер, Мариуполь, Арсенал,

2016-2026

Металлист, Днепр-1, Полесье, ЛНЗ

Сезоны обозначены годом их окончания.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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