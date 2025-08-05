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  4. Роман БЕЗУС: «В игре с Пафосом проблем у Динамо не будет при одном условии»
Лига чемпионов
05 августа 2025, 09:48 |
1160
0

Роман БЕЗУС: «В игре с Пафосом проблем у Динамо не будет при одном условии»

Наш разведчик на Кипре рассказал о сильных сторонах соперника «Динамо» по Лиге чемпионов

05 августа 2025, 09:48 |
1160
0
Роман БЕЗУС: «В игре с Пафосом проблем у Динамо не будет при одном условии»
Фото ФК Омония. Роман Безус

Сегодня, 5 августа, в польском Люблине «Динамо» проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского «Пафоса».

Своими ожиданиями от этого поединка и некоторыми подробностями о силе соперника киевлян эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус, который выступал на Кипре в составе «Омонии» три последних сезона.

– Роман, впереди у «Динамо» матч против «Пафоса». В общем, как ты оценишь шансы команд на выход в плей-офф раунд Лиги чемпионов?
– Я считаю, что для меня «Динамо» является фаворитом этого противостояния. Да, «Пафос» в последнем сезоне стал чемпионом, в его составе есть неплохие футболисты, тем не менее, у украинской команды хорошие шансы пройти в следующий раунд.

– Понятно, что киевляне, как и все отечественные коллективы проводят свои еврокубковые матчи на нейтральных полях. А «Пафос» вообще домашняя команда?
– Стоит отметить, что и киприоты играют не на своем стадионе в Пафосе, который не отвечает нормам УЕФА, а в Лимасоле. Но если отвечать на вопрос, то в принципе, для них не имеет значения домашняя арена или гостевая. К тому же у них в родных стенах собирается небольшая аудитория.

– «Пафос» стал чемпионом Кипра. Все закономерно?
– В принципе, да. У них, кстати, был неплохой шанс выиграть и Кубок страны, но в финале они по пенальти проиграли АЕКу.

– Для «Пафоса» в его небольшой истории (клуб с этим названием выступает с 2014 года) это первый триумф. В этот клуб владельцы вкладывают большие деньги?
– Действительно, на данный момент, это, наверное, самая богатая кипрская команда. Достаточно сказать, что совсем недавно на Пафосе построили ультрасовременную базу. Покупают хороших футболистов. Вот, к примеру, на днях «Пафос» пополнил знаменитый бразильский защитник Давид Луис, а он вряд ли бы приехал на маленькую зарплату (улыбается).

– Этот клуб хотят сделать самым элитным на Кипре?
– Да. «Пафос» по финансовым вложениям сейчас, пожалуй, самый сильный. С ним разве что может конкурировать «Арис».

– Кто из старожилов главная звезда «Пафоса»?
– Ею был бразилец Жайро. Но нападающий в межсезонье сменил команду. Этот форвард последние три-четыре сезона практически всегда был среди лучших бомбардиров чемпионата. Но в «Пафосе» готовили ему замену. Андерсон Силва, который раньше выходил в большинстве своем на замены, в прошлом чемпионате забил немало важных голов. Также стоит обратить внимание на португальского полузащитника Пепе, который в минувшем сезоне по версии PASS стал лучшим игроком на Кипре. Еще бы я отметил хорватского крайнего хава Мислава Оршича.

– Какой принцип игры у этой команды?
– В «Пафосе» есть немало хорошим исполнителей в индивидуальном плане. Команда может умело могут тянуть время, если ей это нужно. Но я бы эту команду назвал наглой. Игроки постоянно на тебе висят, подталкивают, часто действуют на грани провокации. И не раз это им помогало. В прошлом чемпионате мы выиграли у них – 3:0. А все потому, что мы действовали в их ключе, более агрессивно, с позиции силы. Соперник почувствовал дискомфорт, и с этим не смог справится.

Отмечу, что «Пафос» не был сильнее «Маккаби» в прошлом раунде отбора. Да, в ответном матче они забили нужный гол в первом тайме, но всю вторую половину игры, действуя в большинстве, оборонялись.

– Каким будет твой прогноз на это поединок, который состоится в польском Люблине?
– Если «Динамо» сможет взять мяч под контроль, особенно в середине поля, то больших проблем возникнуть не должно. Но если киевляне увязнут в борьбе, то «Пафос» сможет навязать свою игру с быстрыми флангами и силовым быстрым нападающим, который умеет замыкать передачи.

– Счет?
– Я не специалист в этом вопросе (улыбается). Поставлю на победу «Динамо» в два мяча.

– Напоследок хотел спросить, как у тебя дела?
– По окончании сезона у меня закончился контракт с «Омонией», сейчас нахожусь в поиске нового клуба. Это пока все, что я могу сказать.

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Лига чемпионов Динамо Киев Пафос Давид Луис Маккаби Тель-Авив Роман Безус Омония статьи эксклюзив сборная Украины по футболу Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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