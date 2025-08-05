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  4. Металлист 1925 сыграл на «ноль» впервые с сентября 2023 года
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 09:31 |
107
0

Металлист 1925 сыграл на «ноль» впервые с сентября 2023 года

Серия харьковчан с пропущенными мячами составила 23 матча

05 августа 2025, 09:31 |
107
0
Металлист 1925 сыграл на «ноль» впервые с сентября 2023 года
facebook.com/metalist1925kh

«Металлист 1925», сыграв 0:0 на своем поле с «Оболонью», прервал две «рекордные» серии с пропущенными мячами: общую - из 23-х матчей и домашнюю - из 11. Последний раз харьковчане оставались «сухими» 24 сентября 2023 года, разойдясь по нулям в родных стенах с «Колосом». К слову, в истории украинских чемпионатов более продолжительную общую серию с пропущенными голами имела только «Говерла» - 31 матч.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами в чемпионатах Украины

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

31

Говерла

27.03.2010

Оболонь (д)

0:1

07.04.2013

Таврия (г)

2:0

23*

Олимпик

27.09.2020

Шахтер (г)

0:2

23

Металлист 1925

02.10.2023

Днепр-1 (г)

0:1

04.08.2025

Оболонь (д)

0:0

22

Закарпатье

18.09.2005

Таврия (г)

0:1

14.07.2007

Таврия (д)

1:0

21*

Нива Т

13.08.2000

Металлург М (д)

1:1

20

Торпедо

24.05.1997

Карпаты (г)

0:2

17.03.1998

Металлург З (г)

1:0

20

Арсенал

03.08.2013

Ворскла (д)

1:1

07.10.2018

Ворскла (г)

2:0

19

Нефтяник

25.04.1992

Металлист (г)

0:2

29.09.2007

Динамо (г)

1:0

19

Таврия

26.04.2013

Ворскла (г)

2:2

09.11.2013

Заря (г)

0:0

* серия не закончена.

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Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь цифры и факты чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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