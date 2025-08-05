Колос обратился к болельщикам после первого тура УПЛ

В пятницу, 1 августа, стартовал новый сезон Украинской Премьер-лиги.

«Колос» из Ковалёвки открыл сезон 2025/26 домашним матчем против криворожского «Кривбасса».

Хозяева одержали минимальную победу над соперником благодаря голам Никиты Бурды и Элиаса Теллеса (2:1).

После поединка представители «Колоса» поблагодарили болельщиков за громкую поддержку.

«Безмерно благодарны каждому болельщику за невероятную поддержку и атмосферу в первом матче нового сезона.

Только вместе с вами мы сможем написать новые страницы нашей истории – истории побед, рекордов и достижений.

С нетерпением ждём вас на следующем домашнем матче 16 августа против львовских «Карпат», – написала пресс-служба клуба.