Колос обратился к болельщикам после первого тура УПЛ
Клуб из Ковалевки поблагодарил фанатов за поддержку
В пятницу, 1 августа, стартовал новый сезон Украинской Премьер-лиги.
«Колос» из Ковалёвки открыл сезон 2025/26 домашним матчем против криворожского «Кривбасса».
Хозяева одержали минимальную победу над соперником благодаря голам Никиты Бурды и Элиаса Теллеса (2:1).
После поединка представители «Колоса» поблагодарили болельщиков за громкую поддержку.
«Безмерно благодарны каждому болельщику за невероятную поддержку и атмосферу в первом матче нового сезона.
Только вместе с вами мы сможем написать новые страницы нашей истории – истории побед, рекордов и достижений.
С нетерпением ждём вас на следующем домашнем матче 16 августа против львовских «Карпат», – написала пресс-служба клуба.
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