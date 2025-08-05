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Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 09:24 | Обновлено 05 августа 2025, 09:26
397
0

Колос обратился к болельщикам после первого тура УПЛ

Клуб из Ковалевки поблагодарил фанатов за поддержку

05 августа 2025, 09:24 | Обновлено 05 августа 2025, 09:26
397
0
Колос обратился к болельщикам после первого тура УПЛ
ФК Колос

В пятницу, 1 августа, стартовал новый сезон Украинской Премьер-лиги.

«Колос» из Ковалёвки открыл сезон 2025/26 домашним матчем против криворожского «Кривбасса».

Хозяева одержали минимальную победу над соперником благодаря голам Никиты Бурды и Элиаса Теллеса (2:1).

После поединка представители «Колоса» поблагодарили болельщиков за громкую поддержку.

«Безмерно благодарны каждому болельщику за невероятную поддержку и атмосферу в первом матче нового сезона.

Только вместе с вами мы сможем написать новые страницы нашей истории – истории побед, рекордов и достижений.

С нетерпением ждём вас на следующем домашнем матче 16 августа против львовских «Карпат», – написала пресс-служба клуба.

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Андрей Витренко Источник: ФК Колос Ковалевка
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