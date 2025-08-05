Цифры и факты. Важнейшие события 1-го тура УПЛ

Наиболее важные цифры 1-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» 3-й год подряд стартует с победы (мячи 7-2).

Динамовцы 4-й раз кряду берут верх над «Вересом» (мячи 7-1).

Бело-синие забивают красно-черным 12 игр подряд, а в гостях - во всех 10.

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 33-х матчей (+23=10), а гостевая - 17 (+11=6).

100-й поединок в клубной карьере проводят Владимир Бражко (ЧУ - 79, КУ - 5, ЕК - 16) и Назар Волошин (ЧУ - 77, КУ - 5, ЕК - 18).

Тарас Михавко проводит 50-й матч за бело-синих во всех турнирах (ЧУ - 35, КУ - 2, ЕК - 13), а Владимир Бражко - в чемпионатах Украины.

Николай Шапаренко забивает 35-й мяч в карьере (ЧУ - 26, КУ - 3, ЕК - 4, СУ - 2), в том числе 25-й за «Динамо» в УПЛ.

«Верес» 3-й год подряд обходится без голов на старте сезона.

«Шахтер» продлевает свою беспроигрышную серию в первых матчах чемпионата до 17 игр (16 побед и 1 ничья) и повторяет рекорд УПЛ, принадлежащий «Динамо».

Арда Туран становится 17-м и самым молодым тренером горняков в украинских чемпионатах - 38 лет 185 дней. Прежнее достижение Валерия Рудакова он перекрывает н 1 год 252 дня.

«Александрия» прерывает 5-матчевую победную серию на старте сезона. Последний раз черно-желто-зеленые теряли очки в первой игре в 2019 году, уступив дома «Шахтеру» со счетом 1:3.

«Кудровка» становится 17-й командой, отпраздновавшей викторию в дебютном матче в УПЛ.

Подопечные Василия Баранова, сумев сделать дубль в первой же игре, бьет рекорд чемпионатов Украины, установленный 7 лет назад «Десной».

«Полесье» 3-й год подряд стартует с победы (мячи 5-0).

Житомиряне обновляют личный рекорд, забивая на чужих полях 7 игр кряду.

Александр Назаренко забивает 11-й мяч в УПЛ за желто-зеленых и повторяет клубный рекорд Алексея Гуцуляка.

«Карпаты» терпят 3-е поражение подряд (мячи 2-7).

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Зелено-белые прерывают свою рекордную голевую серию, которая составила 9 матчей. Последний раз «львы» оставались на «сухом пайке» 11 марта - 0:0 дома с «Шахтером».

Подопечные Владислава Лупашко обновляют личный антирекорд, пропуская 9 игр кряду.

Ибрахим Кане становится 100-м игроком, задействованным «Колосом» в элитном дивизионе.

40-й матч в чемпионатах Украины проводит наставник «Кривбасса» Патрик ван Леувен (+25=7-8, 79-43).

Мяч, забитый Элиасом, становится 50-м, пропущенным Александром Кемкиным в УПЛ.

«Рух» третий год подряд начинает сезон с победы (мячи 8-2).

Виталий Роман становится автором 150-го гола желто-черных в элитном дивизионе.

«Заря» по-прежнему не может отпраздновать первую викторию в поединках с ЛНЗ (2 ничьи, 3 поражения), а клубы Виктора Скрипника в баталиях с командами Виталия Пономарева (3 ничьи, 2 поражения).

Луганчане прерывают свою безничейную серию на старте сезона, которая составила 14 игр (+8-6). Последний раз черно-бело-красные делили очки с соперниками в первом матче чемпионата в 2010 году - 0:0 дома с «Севастополем».

Домашняя серия «Зари» без забитых мячей достигает 311 минут.

ЛНЗ подписывает в общем 7-ю мировую подряд, повторяя рекорд УПЛ «Вереса», а на чужих полях - 4-ю, обновляя клубное достижение.

«Сиреневые» вносят две поправки в таблицу личных антирекордов, продлив общую серию без побед до 10 игр (=7-3), а гостевую - до 6 (=4-2).

«Металлист 1925» завершает три свои рекордные серии: общую с пропущенными мячами из 23-х матчей и домашнюю - из 11, а также голевую в родных стенах - из 8. Последний раз харьковчане играли на «ноль» 24 сентября 2023 года - 0:0 дома с «Колосом», а не забивали на своем поле 11 декабря 2023-го - 0:3 с»Александрией».

Желто-синие 10-й раз не пропускают в родных стенах.

30-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Младен Бартулович (+12=5-13, 33-35).

«Оболонь» подписывает 20-ю мировую в элитном дивизионе.

«Пивовары» прерывают свою рекордную безничейную серию в гостях, которая составила 7 игр. Последний раз они делили очки с хозяевами 8 декабря 2024 года - 0:0 с «Колосом».

100-й матч в чемпионатах Украины проводят Никита Бурда («Колос») и Владислав Шарай («Верес»), 50-й - Евгений Пастух («Рух»), 1-й - 41 игрок, в том числе 19 легионеров.

В 8-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Артем Шабанов («Металлист 1925»), в 7-м - Владислав Калитвинцев («Металлист 1925»), Евгений Опанасенко («Полтава») и Денис Янаков («Эпицентр»), в 6-м - Денис Безбородько, Андрей Тотовицкий, Владислав Шаповал (все - «Кудровка»), Владимир Танчик («Эпицентр») и Вячеслав Чурко («Металлист 1925»).

20-й мяч в УПЛ забивает Александр Назаренко, 1-й - Андрей Сторчоус (в 1-й игре), Александр Каменский (в 8-й), Кауан Элиас (в 10-й) и Виталий Роман (в 85-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Николай Гайдучик («Полесье»), Максим Марусич («Полтава») и Евгений Морозко («Кудровка»).

1-й дубль в чемпионатах Украины делает Андрей Сторчоус (в 1-м матче).

Автором первого гола УПЛ-2025/26 на 15-й минуте становится защитник «Колоса» Никита Бурда.

17-летний хавбек «Кривбасса» Александр Каменский забивает первый мяч «джокеров» в этом сезоне.

Голкипер «Кудровки» Антон Яшков становится автором 10-го автогола вратарей в чемпионатах Украины.

3-й пенальти из 3-х реализовывает Александр Назаренко.

20-й сухой матч в украинских чемпионатах проводит Дмитрий Ледвий.

1-ю игру на тренерском посту в 3-м клубе УПЛ проводят Младен Бартулович («Металлист 1925») и Патрик ван Леувен («Кривбасс»), во 2-м - Кирилл Нестеренко («Александрия»), Виталий Пономарев (ЛНЗ) и Руслан Ротань («Полесье»).

4-ю красную карточку в карьере зарабатывает Кирилл Ковалец, 2-ю - Мигел Кампуш, 1-ю - Станислав Шаповалов (в 1-й игре).

20-й матч в элитном дивизионе проводит арбитр из Киева Клим Заброда.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ