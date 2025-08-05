22-летний голкипер криворожского «Кривбасса» Богдан Хома стал семейным мужчиной – он женился на своей избраннице Полине.

Молодая пара тайно расписалась и отпраздновала знаковое событие.

«Кривбасс» поздравил Богдана и Полину с бракосочетанием и пожелал молодожёнам безграничной любви.

«Пусть ваша супружеская жизнь будет наполнена любовью, взаимопониманием и счастливыми моментами. Крепкой любви на долгие годы – как надёжный сэйв в важном матче!», – написала пресс-служба.

За три года в «Кривбассе» Богдан сыграл всего один поединок, пропустив в нем три мяча.

ФОТО. Новая пара: Голкипер Кривбасса женился на своей любимой