ФОТО. Новая пара: Голкипер Кривбасса женился на своей любимой
Богдан Хома расписался со своей избранницей Полиной
22-летний голкипер криворожского «Кривбасса» Богдан Хома стал семейным мужчиной – он женился на своей избраннице Полине.
Молодая пара тайно расписалась и отпраздновала знаковое событие.
«Кривбасс» поздравил Богдана и Полину с бракосочетанием и пожелал молодожёнам безграничной любви.
«Пусть ваша супружеская жизнь будет наполнена любовью, взаимопониманием и счастливыми моментами. Крепкой любви на долгие годы – как надёжный сэйв в важном матче!», – написала пресс-служба.
За три года в «Кривбассе» Богдан сыграл всего один поединок, пропустив в нем три мяча.
ФОТО. Новая пара: Голкипер Кривбасса женился на своей любимой
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