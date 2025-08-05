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  4. ФОТО. Новая пара: Голкипер Кривбасса женился на своей любимой
Украина. Премьер лига
05 августа 2025, 08:13 | Обновлено 05 августа 2025, 08:16
748
0

ФОТО. Новая пара: Голкипер Кривбасса женился на своей любимой

Богдан Хома расписался со своей избранницей Полиной

05 августа 2025, 08:13 | Обновлено 05 августа 2025, 08:16
748
0
ФОТО. Новая пара: Голкипер Кривбасса женился на своей любимой
ФК Кривбасс. Богдан Хома

22-летний голкипер криворожского «Кривбасса» Богдан Хома стал семейным мужчиной – он женился на своей избраннице Полине.

Молодая пара тайно расписалась и отпраздновала знаковое событие.

«Кривбасс» поздравил Богдана и Полину с бракосочетанием и пожелал молодожёнам безграничной любви.

«Пусть ваша супружеская жизнь будет наполнена любовью, взаимопониманием и счастливыми моментами. Крепкой любви на долгие годы – как надёжный сэйв в важном матче!», – написала пресс-служба.

За три года в «Кривбассе» Богдан сыграл всего один поединок, пропустив в нем три мяча.

ФОТО. Новая пара: Голкипер Кривбасса женился на своей любимой

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Андрей Витренко Источник: ФК Кривбасс
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