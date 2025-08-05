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  4. «Шансы у Динамо и Пафоса равны». Украинский тренер предупредил киевлян
Лига чемпионов
05 августа 2025, 07:37 |
963
1

«Шансы у Динамо и Пафоса равны». Украинский тренер предупредил киевлян

Николай Цымбал не советует преждевременно хоронить «Пафос»

05 августа 2025, 07:37 |
963
1
«Шансы у Динамо и Пафоса равны». Украинский тренер предупредил киевлян
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» 5 августа в польском Люблине проведёт матч квалификации Лиги чемпионов против кипрского клуба «Пафос».

Бывший наставник «Миная» и ФК «ЮКСА» Николай Цымбал, который также успел поработать с кипрским «Ипсонасом», эксклюзивно для Sport.ua поделился ожиданиями от этого противостояния.

«Посоветовал бы киевлянам очень серьёзно отнестись к сопернику. Не стоит хоронить «Пафос» преждевременно. Это сбалансированная, организованная команда, в которой каждый игрок чётко знает свою задачу. У киприотов нет проблемных позиций – в отличие от «Динамо», защитникам которого не хватает стабильности.

«Пафос» нельзя назвать «домашней» командой – используя тактическую схему 4-4-2, «горожане» стараются не отдавать инициативу, у них активные фланги.

Ещё одним из козырей является опыт футболистов – некоторые из них успели поиграть в серьёзных чемпионатах. У «Пафоса» – квалифицированный тренер – испанец Хуан Карлос Карседо, который на протяжении многих лет был ассистентом легендарного Унаи Эмери. Динамовцам следует быть готовыми к цепкой игре «Пафоса» в среднем блоке, умелым подборам, а также учитывать, что в Лимассоле, где пройдёт ответный матч – влажный климат и тяжело дышать. На данный момент считаю, что шансы соперников – равные», – сказал Цымбал.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко рассказал о предстоящем матче против «Пафоса».

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Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос Николай Цымбал
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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ViAn
Захисникам Динамо бракує стабільності, але у 3-х матчах сезону 0 пропущених. Це кращий захист нашого минулого чемпіонату. Але у різних Цимбалів захисту Динамо не вистачає стабільності. Цифри ж говорять зовсім інше.
Матчі проти Маккабі Пафос провів по схемі  4-2-3-1. Які 4-4-2 - загадка.
Але, безумовно, це навчена команда із досвідченими легіонерами. Буде складно.
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