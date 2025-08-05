Ирландский клуб выгнал экс-защитника ПСЖ. Он подписал контракт 4 дня назад
Шейн Марудза угодил в скандальною ситуацию
Ирландский футбольный клуб Керри неожиданно попрощался с бывшим защитником французского ПСЖ Шейном Марудзой, расторгнув контракт.
По официальной информации, защитника поймали на краже. Сканер обнаружил у него украденные вещи, когда игрок выходил из супермаркета.
На прошлой неделе Марудза присоединился к Керри на правах свободного агента, его предыдущим клубом был Хаддерсфилд. 21-летний игрок успел сыграть за новую команду только один матч, это произошло спустя два дня после подписания соглашения.
«К сожалению, его ценности и принципы не соответствуют стандартам клуба», – лаконично говорится в сообщении клубной пресс-службы.
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