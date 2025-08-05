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  4. Ирландский клуб выгнал экс-защитника ПСЖ. Он подписал контракт 4 дня назад
Франция
05 августа 2025, 04:24 | Обновлено 05 августа 2025, 04:44
408
0

Ирландский клуб выгнал экс-защитника ПСЖ. Он подписал контракт 4 дня назад

Шейн Марудза угодил в скандальною ситуацию

05 августа 2025, 04:24 | Обновлено 05 августа 2025, 04:44
408
0
Ирландский клуб выгнал экс-защитника ПСЖ. Он подписал контракт 4 дня назад
Getty Images/Global Images Ukraine. Шейн Марудза

Ирландский футбольный клуб Керри неожиданно попрощался с бывшим защитником французского ПСЖ Шейном Марудзой, расторгнув контракт.

По официальной информации, защитника поймали на краже. Сканер обнаружил у него украденные вещи, когда игрок выходил из супермаркета.

На прошлой неделе Марудза присоединился к Керри на правах свободного агента, его предыдущим клубом был Хаддерсфилд. 21-летний игрок успел сыграть за новую команду только один матч, это произошло спустя два дня после подписания соглашения.

«К сожалению, его ценности и принципы не соответствуют стандартам клуба», – лаконично говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ранее сообщалось, что Сафонов принял решение, что делать после перехода Забарного в ПСЖ

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кража расторжение контракта ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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