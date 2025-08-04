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Англия
04 августа 2025, 23:55 |
347
0

Контракты на миллионы. У кого из новичков Ливерпуля самая высокая зарплата?

Уго Экитике и Флориан Вирц вошли в топ-5 списка

04 августа 2025, 23:55 |
347
0
Контракты на миллионы. У кого из новичков Ливерпуля самая высокая зарплата?
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Transfermarkt поделился списком игроков «Ливерпуля» и их годовых зарплат.

Больше всего среди новичков зарабатывают французский нападающий Уго Экитике и немецкий хавбек Флориан Вирц, которые заняли третье и четвертое место, получая по 12 млн евро в год.

Лидером списка по-прежнему остается египтянин Мохамед Салах, который зарабатывает 24 млн в год. Сразу за ним идет нидерландский защитник Вирджил ван Дейк с 21 млн.

В топ-5 также вошел шотландец Эндрю Робертсон – 9,6 млн.

Другие новички получили несколько более скромные зарплаты и расположились ниже в списке: Джереми Фримпонг – 13-е место (6 млн), Милош Керкез – предпоследний, 19-й (3,6 млн).

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Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу трансферы АПЛ зарплаты финансы Уго Экитике Вирджил ван Дейк Эндрю Робертсон Флориан Вирц Джереми Фримпонг Милош Керкез Transfermarkt
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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