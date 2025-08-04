Контракты на миллионы. У кого из новичков Ливерпуля самая высокая зарплата?
Уго Экитике и Флориан Вирц вошли в топ-5 списка
Известный портал Transfermarkt поделился списком игроков «Ливерпуля» и их годовых зарплат.
Больше всего среди новичков зарабатывают французский нападающий Уго Экитике и немецкий хавбек Флориан Вирц, которые заняли третье и четвертое место, получая по 12 млн евро в год.
Лидером списка по-прежнему остается египтянин Мохамед Салах, который зарабатывает 24 млн в год. Сразу за ним идет нидерландский защитник Вирджил ван Дейк с 21 млн.
В топ-5 также вошел шотландец Эндрю Робертсон – 9,6 млн.
Другие новички получили несколько более скромные зарплаты и расположились ниже в списке: Джереми Фримпонг – 13-е место (6 млн), Милош Керкез – предпоследний, 19-й (3,6 млн).
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