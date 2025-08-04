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  4. ШАПАРЕНКО: «Конечно, настроение боевое. У нас был сложный матч в Ровно»
Лига чемпионов
04 августа 2025, 21:17 | Обновлено 04 августа 2025, 21:26
351
0

ШАПАРЕНКО: «Конечно, настроение боевое. У нас был сложный матч в Ровно»

Хавбек «Динамо» ответил на вопросы перед игрой Q3 ЛЧ с кипрским «Пафосом»

04 августа 2025, 21:17 | Обновлено 04 августа 2025, 21:26
351
0
ШАПАРЕНКО: «Конечно, настроение боевое. У нас был сложный матч в Ровно»
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции накануне первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Пафосом», который состоится 5 августа в Люблине.

– Как повлиял на подготовку к завтрашней игре непростой матч, который вы провели в Ровно позавчера?

– Да, мы провели очень сложный матч в Ровно, но мы добились своего, одержали победу. Восстановление идёт по плану, ведь у нас хорошие врачи, массажисты. Всё будет нормально.

– Вы забили первый динамовский гол в сезоне УПЛ в ворота «Вереса», в прошлом сезоне тоже всё началось с вашего гола в ворота «Вереса». Какое настроение у вас и у команды перед матчем с «Пафосом»?

– Настроение, конечно, боевое. Хотим показать завтра хорошую игру. Хочу обратиться к болельщикам, которые были на предыдущем матче, поблагодарить их за поддержку. Надеюсь, что завтра также будет немало болельщиков на трибунах, которые будут нас поддерживать.

ВИДЕО. Пресс-конференция Шовковского и Шапаренко

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Динамо Киев Александр Шовковский пресс-конференция Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос Николай Шапаренко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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