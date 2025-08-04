ШАПАРЕНКО: «Конечно, настроение боевое. У нас был сложный матч в Ровно»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции накануне первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Пафосом», который состоится 5 августа в Люблине.

– Как повлиял на подготовку к завтрашней игре непростой матч, который вы провели в Ровно позавчера?

– Да, мы провели очень сложный матч в Ровно, но мы добились своего, одержали победу. Восстановление идёт по плану, ведь у нас хорошие врачи, массажисты. Всё будет нормально.

– Вы забили первый динамовский гол в сезоне УПЛ в ворота «Вереса», в прошлом сезоне тоже всё началось с вашего гола в ворота «Вереса». Какое настроение у вас и у команды перед матчем с «Пафосом»?

– Настроение, конечно, боевое. Хотим показать завтра хорошую игру. Хочу обратиться к болельщикам, которые были на предыдущем матче, поблагодарить их за поддержку. Надеюсь, что завтра также будет немало болельщиков на трибунах, которые будут нас поддерживать.

ВИДЕО. Пресс-конференция Шовковского и Шапаренко