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  4. Работавший в Пафосе Михайленко дал несколько советов Динамо
Лига чемпионов
04 августа 2025, 19:05 |
2094
0

Работавший в Пафосе Михайленко дал несколько советов Динамо

Украинский специалист хорошо знаком с соперником киевлян по ЛЧ

04 августа 2025, 19:05 |
2094
0
Работавший в Пафосе Михайленко дал несколько советов Динамо
УАФ. Дмитрий Михайленко

5 августа в квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» примет кипрский «Пафос».

Экс-игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Дмитрий Михайленко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния киевлян с «Пафосом», который ему пришлось возглавлять в 2020-2021 годах.

– Хотя прошло уже немало времени после моей командировки на Кипр, но я старался следить за выступлением «Пафоса», особенно когда стало известно, что он потенциальный соперник «Динамо».

– Среди игроков «Пафоса» нынешнего образца есть Ваши бывшие подопечные?

– Нет, кипрскому чемпионату вообще присуща большая текучесть кадров. «Пафос» – не исключение: одни футболисты уходят на повышение, кто не оправдал надежд, освобождает место для других. Мои пути едва не пересеклись только с румынским легионером Владом Драгомиром, который уже несколько сезонов на ведущих ролях в «Пафосе». Кстати, когда я возглавлял «Пафос», тогда играли представители 18 национальностей. И сейчас костяк составляют легионеры, только их уже меньше. Такая специфика.

– Это касается и тренерского состава?

– Да, последние годы у руля испанец Хуан Карлос Карседо, который долгое время был ассистентом именитого Унаи Эмери. В взлете «Пафоса», который в прошлом сезоне стал чемпионом, – его заслуга.

– Это как-то сказывается на игровом стиле «Пафоса»?

– Конечно. Футболисты «Пафоса» стараются контролировать мяч, комбинировать, не бить куда глаза глядят, но от этого результативность не становится выше, потому что при позиционном наступлении есть проблемы с завершением атак. Более остро «горожане» действуют вторым номером, ведь впереди у них скоростные футболисты.

– Кто является лидерами «Пафоса»?

– О полузащитнике Драгомире я уже говорил, очень активен правый вингер бразилец Жажа.

– Вы ожидали, что в предыдущем раунде «Пафос» пройдет израильский «Маккаби»?

– Знаете, в повторном матче везение было на стороне «Пафоса», ведь уже на 30-й минуте израильтяне после грубой ошибки оказались в меньшинстве. Это сказалось, хотя в дебюте «Маккаби» создал несколько голевых моментов, а дальше все пошло наперекосяк.

– У «Пафоса» активные болельщики?

– Да, они считаются самыми шумными на Кипре. Хотя следует уточнить, что сейчас «Пафос» играет не на клубном стадионе, который находится на реконструкции, а в Лимасоле, что в часе езды. Однако, убежден, что на «Альфамега-арене» будет много фанатов и поддержка 12-го игрока «Пафоса» будет гарантирована. Это динамовцам следует учесть.

– Тогда напоследок может попробуете себя в роли оракула?

– «Динамо» – фаворит, но о недооценке соперника не может быть и речи. В «Пафосе» много опытных исполнителей, которые умело играют по счету. Если завтра в Люблине киевляне добьются преимущества в два мяча, то через неделю на Кипре своего уже не упустят.

Ранее стало известно, когда капитан «Динамо» Виталий Буяльский вернется в игру.

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Дмитрий Михайленко Динамо Киев Пафос Лига чемпионов Динамо - Пафос инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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