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Англия
04 августа 2025, 19:49 |
1848
2

Новичок АПЛ сделал украинца приоритетной целью на летнее окно

Артем Довбик может продолжить карьеру в «Лидсе»

04 августа 2025, 19:49 |
1848
2
Новичок АПЛ сделал украинца приоритетной целью на летнее окно
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Английский «Лидс» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает издание Mot Leeds News.

По информации источника, «павлины» сделали 28-летнего футболиста приоритетным вариантом для усиления атаки команды.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик не оправдал ожиданий главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.

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Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A Лидс трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник
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ash
Було б чудово.
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