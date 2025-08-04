Новичок АПЛ сделал украинца приоритетной целью на летнее окно

Английский «Лидс» интересуется украинским нападающим римской «Ромы» Артемом Довбиком, сообщает издание Mot Leeds News.

По информации источника, «павлины» сделали 28-летнего футболиста приоритетным вариантом для усиления атаки команды.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик не оправдал ожиданий главного тренера «Ромы» Джан Пьеро Гасперини.