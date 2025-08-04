Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец-2 – Колос-2 – 0:3. Хруль оформил дубль. Видео голов и обзор
Украина. Вторая лига
04 августа 2025, 18:29 |
38
0

Черноморец-2 – Колос-2 – 0:3. Хруль оформил дубль. Видео голов и обзор

«Колос-2» выиграл второй матч подряд

04 августа 2025, 18:29 |
38
0
Черноморец-2 – Колос-2 – 0:3. Хруль оформил дубль. Видео голов и обзор
ФК Черноморец

В воскресенье, 3 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Черноморец-2» принимал «Колос-2». Гости одержали уверенную победу со счетом 3:0.

«Колос-2» в прошлом сезоне стал серебряным призером Второй лиги. Команда боролась за повышение в классе, но в переходных матчах уступила хмельницкому «Подолью».

Гости открыли счет в конце первого тайма. На 45-1-й минуте Денис Хруль реализовал выход один на один.

После перерыва Хруль забил второй мяч. А окончательно добил «Черноморец-2» Артем Недоля.

Вторая лига. 2-й тур, 3 августа

Черноморец-2 – Колос-2 – 0:3

Голы: Хруль, 45+1, 54, Недоля, 65

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

По теме:
Буковина-2 – Реал Фарма – 2:0. Начали с победы. Видео голов и обзор матча
Евгений МОРОЗКО: «Поставил мяч и забил»
Ужгород – Скала 1911 – 0:2. Обыграли соседей. Видео голов и обзор матча
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Черноморец-2 Одесса Колос-2 Ковалевка Денис Хруль Артем Недоля
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 04 августа 2025, 07:06 1
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика
Флойд Мейвезер назвал боксера, который сейчас лучше Усика

Американец выделил Теренса Кроуфорда

Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Футбол | 04 августа 2025, 14:17 24
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента
Жеребьевка Q4 Лиги Европы. Снова Турция: Шахтер узнал оппонента

Жеребьевка 4-го раунда квалификации Лиги Европы прошла в Ньоне

Don't push the horses. Сандерленд все еще может купить вратаря Шахтера
Футбол | 04.08.2025, 18:24
Don't push the horses. Сандерленд все еще может купить вратаря Шахтера
Don't push the horses. Сандерленд все еще может купить вратаря Шахтера
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Футбол | 04.08.2025, 07:23
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Довбик в шаге от ухода из Ромы. Известный клуб добился большого прогресса
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Бокс | 04.08.2025, 00:01
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
Борнмут принял предложение по Забарному, но не от ПСЖ. Илья отреагировал
04.08.2025, 07:44 6
Футбол
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
Киевское Динамо узнало потенциального соперника в Q4 Лиги чемпионов
04.08.2025, 13:12 59
Футбол
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
АТЛАС: «Такого боксера больше не будет, то, что он сделал – фантастика»
02.08.2025, 21:58
Бокс
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
03.08.2025, 23:05 2
Футбол
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
«Я не шучу». Украинский боксер бросил вызов Усику
03.08.2025, 12:54
Бокс
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
Капитан ПСЖ принял судьбоносное решение из-за трансфера Забарного
03.08.2025, 11:36
Футбол
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
Чемпионка Уимблдона вылетела: Свентек не сумела выйти в 1/4 финала Монреаля
04.08.2025, 03:10 1
Теннис
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
Известна судьба украинского игрока, которого забрали ТЦК с вокзала в 2024
03.08.2025, 07:46 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем