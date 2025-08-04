Черноморец-2 – Колос-2 – 0:3. Хруль оформил дубль. Видео голов и обзор

В воскресенье, 3 августа, во Второй лиге состоялись матчи второго тура. «Черноморец-2» принимал «Колос-2». Гости одержали уверенную победу со счетом 3:0.

«Колос-2» в прошлом сезоне стал серебряным призером Второй лиги. Команда боролась за повышение в классе, но в переходных матчах уступила хмельницкому «Подолью».

Гости открыли счет в конце первого тайма. На 45-1-й минуте Денис Хруль реализовал выход один на один.

После перерыва Хруль забил второй мяч. А окончательно добил «Черноморец-2» Артем Недоля.

Вторая лига. 2-й тур, 3 августа

Черноморец-2 – Колос-2 – 0:3

Голы: Хруль, 45+1, 54, Недоля, 65

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