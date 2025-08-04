Кто является лучшим бомбардиром Ла Лиги за последние пять сезонов?
Вспомним десятку лучших за выбранный период
Совсем немного осталось до начала нового сезона испанской Ла Лиги.
Вспомним десятку лучших бомбардиров чемпионата по итогам последних пяти сезонов.
Рекордсменом за выбранный период является игрок «Барселоны» Роберт Левандовски, в активе которого 69 забитых мячей.
Лучшие бомбардиры Ла Лиги за последние пять сезонов
- 69 – Роберт Левандовски (Барселона)
- 59 – Александер Серлот (Реал Сосьедад, Вильярреал, Атлетико)
- 54 – Анте Будимир (Осасуна)
- 53 – Винисиус Жуниор (Реал)
- 48 – Яго Аспас (Сельта)
- 46 – Карим Бензема (Реал)
- 42 – Антуан Гризманн (Барселона, Атлетико)
- 40 – Хоселу (Алавес, Эспаньол, Реал)
- 36 – Борха Иглесиас (Бетис, Сельта)
- 36 – Иньяки Уильямс (Атлетик)
⚽️ A falta de poco más de una semana para que arranque una nueva edición de LaLiga, en Transfermarkt repasamos quiénes han sido los máximos realizadores en los últimos cinco cursos en el torneo. Lewandowski lidera el ranking.— Transfermarkt.es (@TMes_news) August 4, 2025
▶️ https://t.co/zfY5e3NWf5#LaLiga #Lewandowski pic.twitter.com/N41cgrwoMS
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