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  4. Кто является лучшим бомбардиром Ла Лиги за последние пять сезонов?
Испания
04 августа 2025, 17:39 |
394
0

Кто является лучшим бомбардиром Ла Лиги за последние пять сезонов?

Вспомним десятку лучших за выбранный период

04 августа 2025, 17:39 |
394
0
Кто является лучшим бомбардиром Ла Лиги за последние пять сезонов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Совсем немного осталось до начала нового сезона испанской Ла Лиги.

Вспомним десятку лучших бомбардиров чемпионата по итогам последних пяти сезонов.

Рекордсменом за выбранный период является игрок «Барселоны» Роберт Левандовски, в активе которого 69 забитых мячей.

Лучшие бомбардиры Ла Лиги за последние пять сезонов

  1. 69 – Роберт Левандовски (Барселона)
  2. 59 – Александер Серлот (Реал Сосьедад, Вильярреал, Атлетико)
  3. 54 – Анте Будимир (Осасуна)
  4. 53 – Винисиус Жуниор (Реал)
  5. 48 – Яго Аспас (Сельта)
  6. 46 – Карим Бензема (Реал)
  7. 42 – Антуан Гризманн (Барселона, Атлетико)
  8. 40 – Хоселу (Алавес, Эспаньол, Реал)
  9. 36 – Борха Иглесиас (Бетис, Сельта)
  10. 36 – Иньяки Уильямс (Атлетик)
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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Роберт Левандовски Александер Серлот Анте Будимир Винисиус Жуниор Яго Аспас Карим Бензема Антуан Гризманн Хоселу Борха Иглесиас Иньяки Уильямс статистика бомбардиры
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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