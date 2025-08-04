Клуб УПЛ отреагировал на слухи о футболисте-беглеце

4 августа 2025 года украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что вратарь «Кривбасса» Игорь Омельченко отказался возвращаться в Украину.

На эту информацию в тот же день отреагировал сам футбольный клуб «Кривбасс»:

«Сегодня в украинских СМИ появилась информация о вратаре «Кривбасса» Игоре Омельченко, который якобы самовольно покинул расположение команды на сборах.

ФК «Кривбас» информирует, что действительно, футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину вместе со всей делегацией. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться в ФК «Кривбас».

Мы продолжаем проводить все необходимые мероприятия для возвращения футболиста в расположение команды и общаться с соответствующими органами по поводу этого события. ФК «Кривбас» проинформировал УПЛ о сложившейся ситуации.

Футболист имеет действующий контракт с нашим клубом еще на один год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств».