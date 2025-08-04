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  4. Клуб УПЛ отреагировал на слухи о футболисте-беглеце
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 17:37 |
1628
1

Клуб УПЛ отреагировал на слухи о футболисте-беглеце

Игорь Омельченко действительно покинул расположение «Кривбасса» и не хочет возвращаться в Украину

04 августа 2025, 17:37 |
1628
1
Клуб УПЛ отреагировал на слухи о футболисте-беглеце
ФК Кривбасс. Игорь Омельченко

4 августа 2025 года украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что вратарь «Кривбасса» Игорь Омельченко отказался возвращаться в Украину.

На эту информацию в тот же день отреагировал сам футбольный клуб «Кривбасс»:

«Сегодня в украинских СМИ появилась информация о вратаре «Кривбасса» Игоре Омельченко, который якобы самовольно покинул расположение команды на сборах.

ФК «Кривбас» информирует, что действительно, футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину вместе со всей делегацией. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться в ФК «Кривбас».

Мы продолжаем проводить все необходимые мероприятия для возвращения футболиста в расположение команды и общаться с соответствующими органами по поводу этого события. ФК «Кривбас» проинформировал УПЛ о сложившейся ситуации.

Футболист имеет действующий контракт с нашим клубом еще на один год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу U-19 Кривбасс Кривой Рог U-19
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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ViAn
Я думаю, що клубам всім заборонять виїжджати. Тільки ті, хто в єврокубках грає. Така практика вже була. І її зараз повернуть. Тут все легко зрозуміти.
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