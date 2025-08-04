Клуб УПЛ отреагировал на слухи о футболисте-беглеце
Игорь Омельченко действительно покинул расположение «Кривбасса» и не хочет возвращаться в Украину
4 августа 2025 года украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что вратарь «Кривбасса» Игорь Омельченко отказался возвращаться в Украину.
На эту информацию в тот же день отреагировал сам футбольный клуб «Кривбасс»:
«Сегодня в украинских СМИ появилась информация о вратаре «Кривбасса» Игоре Омельченко, который якобы самовольно покинул расположение команды на сборах.
ФК «Кривбас» информирует, что действительно, футболист Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах в Словении и не вернулся в Украину вместе со всей делегацией. Клуб связался с игроком, но он отказывается возвращаться в ФК «Кривбас».
Мы продолжаем проводить все необходимые мероприятия для возвращения футболиста в расположение команды и общаться с соответствующими органами по поводу этого события. ФК «Кривбас» проинформировал УПЛ о сложившейся ситуации.
Футболист имеет действующий контракт с нашим клубом еще на один год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств».
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