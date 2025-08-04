Европейские футбольные лиги открывают доступ к данным для букмекеров
Инициатива охватывает 18 национальных чемпионатов
Genius Sports заключила многолетнее соглашение с Ассоциацией европейских лиг, получив эксклюзивные права на сбор и распространение данных о ставках с 18 футбольных турниров. Эти данные будут доступны букмекерам по всему миру.
Среди лиг – бельгийская Про Лига, чешская и датская лиги, голландская Эредивизии, немецкая 3-я лига и женская Бундеслига, греческая Суперлига, чемпионаты Израиля, Казахстана, Латвии, Норвегии, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Швеции и Швейцарии.
Компания также внедрит свою платформу на базе ИИ для анализа судейства, результативности и взаимодействия с болельщиками.
Ассоциация европейских лиг считает, что партнерство усилит коммерческое развитие ее турниров.
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