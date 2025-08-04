Металлист 1925 – Оболонь. Стали известны стартовые составы на игру
Матч 1-го тура УПЛ начнется в 18:00
В понедельник, 4 августа, в 18:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Оболонь».
Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Олег Когут из Тернополя.
Наставники обеих команд назвали стартовые составы на поединок.
Стартовые составы на игру Металлист 1925 – Оболонь:
Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Гаджиев, Калитвинцев, Панченко, Антюх, Рашица.
Оболонь: Марченко, Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов, Чех, Кулаковский, Слободян, Бычек, Устименко.
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