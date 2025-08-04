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Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 16:54 | Обновлено 04 августа 2025, 16:57
460
0

Металлист 1925 – Оболонь. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 1-го тура УПЛ начнется в 18:00

04 августа 2025, 16:54 | Обновлено 04 августа 2025, 16:57
460
0
Металлист 1925 – Оболонь. Стали известны стартовые составы на игру
УПЛ

В понедельник, 4 августа, в 18:00 состоится матч 1-го тура Премьер-лиги Украины 2025/2026, в котором сыграют «Металлист 1925» и «Оболонь».

Команды встретятся на Центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Олег Когут из Тернополя.

Наставники обеих команд назвали стартовые составы на поединок.

Стартовые составы на игру Металлист 1925 – Оболонь:

Металлист 1925: Варакута, Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк, Калюжный, Гаджиев, Калитвинцев, Панченко, Антюх, Рашица.

Оболонь: Марченко, Шевченко, Дубко, Курко, Приймак, Суханов, Чех, Кулаковский, Слободян, Бычек, Устименко.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Металлист 1925 Металлист 1925 - Оболонь стартовые составы
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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