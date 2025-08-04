Артем ЛЕГОСТАЕВ: «В следующем матче буду лучше использовать моменты»
Нападающий «Кудровки» прокомментировал победу над «Александрией»
Нападающий «Кудровки» Артем Легостаев прокомментировал победу над «Александрией» (3:1) в матче 1-го тура УПЛ 2025/26:
«Это непревзойденно! Первая игра, дебют в УПЛ, это невероятно! Я не могу сейчас передать это словами. Да, у меня было много моментов, к сожалению, не реализовал. В следующем матче буду лучше использовать свои моменты.
Мы готовились, на протяжении всех сборов работали. На последней неделе готовились конкретно под соперника. Все, что разбирали, сумели использовать. Ошибки, зоны у «Александрии», поэтому вот так игра сложилась».
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