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  4. Артем ЛЕГОСТАЕВ: «В следующем матче буду лучше использовать моменты»
Украина. Премьер лига
04 августа 2025, 20:27 |
19
0

Артем ЛЕГОСТАЕВ: «В следующем матче буду лучше использовать моменты»

Нападающий «Кудровки» прокомментировал победу над «Александрией»

04 августа 2025, 20:27 |
19
0
Артем ЛЕГОСТАЕВ: «В следующем матче буду лучше использовать моменты»
ФК Кудровка. Артем Легостаев

Нападающий «Кудровки» Артем Легостаев прокомментировал победу над «Александрией» (3:1) в матче 1-го тура УПЛ 2025/26:

«Это непревзойденно! Первая игра, дебют в УПЛ, это невероятно! Я не могу сейчас передать это словами. Да, у меня было много моментов, к сожалению, не реализовал. В следующем матче буду лучше использовать свои моменты.

Мы готовились, на протяжении всех сборов работали. На последней неделе готовились конкретно под соперника. Все, что разбирали, сумели использовать. Ошибки, зоны у «Александрии», поэтому вот так игра сложилась».

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Артем Легостаев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Александрия
Дмитрий Вус Источник: ФК Кудровка
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